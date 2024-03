Justin Timberlake confirma la vuelta de NSYNC en su próximo álbum

Los nostálgicos de los años 90 están de enhorabuena por cortesía de Justin Timberlake. El de Memphis ha revelado en su perfil de TikTok uno de los deseos más repetidos por sus fans: la vuelta de NSYNC.

“Parpadea dos veces si NSYNC aparecerá en una canción llamada Paradise”, ha sido la fórmula solicitada por uno de los seguidores del autor de éxitos como Mirrors.

Efectivamente, Justin Timberlake no ha dudado en bajar sus gafas de sol y parpadear las veces necesarias para confirmar vuelve a juntar a la boy band con la que comenzó a actuar tras su paso por la factoría Disney.

En esta ocasión, los integrantes de NSYNC cantarán de forma conjunta la citada Paradise, tema que se incluye en el próximo disco en solitario de Timberlake, Everything I Thought It Was, que verá la luz el próximo 15 de marzo.

Las redes se han llenado de comentarios al respecto, más aún teniendo en cuenta la buena acogida que tuvo su último proyecto conjunto, la canción Better Place, que formó parte de la banda sonora de la película de animación Trolls 3.

Hay que recordar la repercusión que tuvo la banda formada por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez, quienes contaban sus actuaciones como llenazos a base de éxitos como It's Gonna Be Me, Bye Bye Bye, Pop o Tearin' Up My Heart, en una lucrativa y acertada combinación de estilos.

Habrá que ver si esta vuelta de la boy band queda en anécdota o se animan a montar un proyecto de mayor entidad.