Karol G actuará en el espectáculo de medio tiempo de la NFL en São Paulo

Karol G encabezará el espectáculo de medio tiempo en São Paulo (Brasil) durante la primera transmisión de la NFL por YouTube.

El próximo 5 de septiembre a las 20:00 ET, la colombiana actuará en el partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre los Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers.

El espectáculo de la artista tendrá lugar en el Corinthians Arena de São Paulo, pero se podrá seguir en directo a través de YouTube.

"Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube. Es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte", ha comentado Karol G a través de un comunicado de prensa.

"He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo", ha añadido la colombiana, que se encuentra en pleno proceso de promoción de su último disco: Tropicoqueta.

Durante el partido, aparte del show de Karol G, la artista brasileña Ana Castela cantará el himno nacional de su país, mientras el saxofonista Kamasi Washington tocará el himno de Estados Unidos.