Karol G se convierte en un personaje virtual con su concierto en 'Fortnite'

Te interesa Karol G cierra su gira con un poderoso y emotivo concierto en el Bernabéu con ella sola como protagonista

Karol G está siendo una de las artistas del momento a nivel mundial, incluso después de haber finalizado su aclamada gira Mañana Serrá Bonito Tour.

Esta serie de conciertos finalizó en Madrid con cuatro espectáculos multitudinarios en el Estadio Santiago Bernabéu.

"En medio de este tour encontré mi propósito en la vida y es ayudar a las personas a que se sientan como me siento ahora después de tantos años de no sentirme así", escribió Karol G a modo de despedida de su gira. "A todos mis seguidores alrededor del mundo, recuerden que ustedes y yo somos inseparables y que la mujer que está escribiendo este mensaje va a seguir trabajando incansable para que sigamos teniendo momentos inolvidables como los que tuvimos...", añadió.

Tras esta despedida, la colombiana ha celebrado un nuevo concierto este viernes por la tarde a través del videojuego Fortnite, definido como una "experiencia de concierto jugable". En Karol G: MSB Fortnite, la artista se ha convertido en un personaje virtual durante este show que ha estado dividido en cinco partes y que incluye los temazos más icónicos de Karol G.

Los vídeos de su concierto en 'Fortnite'

La Bichota no es la primera cantante que actúa en el videojuego, pues antes ya lo han hecho otros artistas como The Kid Laroi, Marshmello, J Balvin, Bruno Mars, Eminem, Ariana Grande, Travis Scott, Lady Gaga o The Weeknd

Durante su show virtual, la artista ha interpretado algunos de sus temas más exitosos. Uno de los que no podían faltar es Tusa, su colaboración con Nicki Minaj que triunfó en España.

Otro de los temas que ha sonado es Oki Doki, incluido en su álbum Mañana será bonito (Bichota Season) de 2023.

Una vez finalizado el espectáculo, los jugadores ya pueden seguir bailando las canciones de la colombiana hasta las 18:00 del lunes 26 de agosto, porque "formarán parte de la selección cambiante tanto en el escenario de batalla como en el escenario principal".