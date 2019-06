Karol G y Léo Santana presentan 'Vibra Continente', la canción de la Copa de América

Ser el encargado de interpretar la canción oficial de algo tan importante como la Copa América es todo un privilegio, pero también conlleva mucha responsabilidad. Este año los encargados del tema han sido la colombiana Karol G y el brasileño Léo Santana, que acaban de lanzar 'Vibra Continente'.

Se trata de un tema cantado en español y portugués que fusiona varios estilos musicales inspirado en la unión de los diferentes países competidores.

El videoclip que acompaña la canción está dirigido por Thiago Calviño y vemos a los dos artistas interpretando el tema en un gran estadio mientras se intercalan imágenes de fútbol callejero y bailes típicos como la samba.

Y a pesar de que el vídeo ya supera las 800.000 reproducciones, no ha gustado a todo el mundo. Algunos comentarios que pueden leerse en Youtube muestran su desagrado con frases como "¿Cuánto se demoraron en componer media hora?", "Karol G canta sin pasión, o sea solo canta por cumplir", "¿Pero qué clase de música es esta? No sentí pasión a fútbol. Sentí vergüenza ajena", "No puedo creer que hayan metido la onda trap en la canción oficial de la copa América" o "O sea que feo... Brasil no es toda Sudamérica, ¿dónde están las demás banderas? Shakira aparece en 3 2 1"