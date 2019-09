Katy Perry y su perrita Nugget encuentran el amor en 'Small Talk'

Katy Perry continúa lanzando singles sin que haya pensando, al menos de momento, unificarlos en un nuevo álbum. Tras 'Never Really Over' y su colaboración con Zedd, '365', ahora le llega el turno a 'Small Talk'.

El videoclip, dirigido por Tanu Muino, está en la línea habitual de todos los visuales de Katy Perry. Mucho colorido y un humor blanco y facilón que tanto gusta en Estados Unidos y que ya hemos podido ver en la gran mayoría de videoclip de la artista como 'Swish Swish' o 'Bon Appétit'.

En 'Small Talk' Katy Perry nos traslada a la época dorada de América, la década de los 50, donde vemos su día a día con su inseparable perrita Nugget preparándose para acudir a un concurso de belleza canino. No solo se llevan el primer premio sino que también encuentran el amor de forma inesperada.