Katy Perry lanzará una canción para el 25 Aniversario de Pokémon

Parece que fue ayer cuando nos divertíamos en nuestra Game Boy con las aventuras de Ash Ketchum entrenando a sus queridos Pokémon, pero lo cierto es que este año la famosa saga de videojuegos cumple 25 años.

Nintendo se ha propuesto celebrar este aniversario por todo lo alto con una serie de eventos que iremos descubriendo poco a poco, donde la música también jugará un papel importante.

Así lo hemos descubierto en las últimas horas, donde un vídeo promocional que repasa las diferentes versiones del juego a lo largo de los años termina con la imagen de Pikachu entrando en skate en una habitación donde puede leerse en un letrero 'Katy Perry & Pokémon'.

A continuación, se pueden escuchar unos segundos de música y a la artista pronunciando 'electric', mientras se ilumina un Pikachu de neón. Esto ha sido suficiente para que Katy Perry se haya convertido en Trending Topic, creando un gran revuelo entre sus seguidores por saber en qué consiste la colaboración de la artista con Nintendo.

En una entrevista con la revista People, Katy ha explicado que visitó Pokémon Café en Japón en 2019, cuando estaba embarazada de su hija Daisy: "Estaba embarazada cuando estuve allí, ¡poco sabía! Fue increíble. Me trajo todos estos maravillosos recuerdos de la infancia. He estado yendo a Japón desde que tenía 17 todos los años y siempre me ha encantado todo lo que se ha creado allí", explicaba.

Y ahora que es madre, ve desde otro punto de vista la importancia de la imaginación en los niños que generan los juegos: "Me encanta ser parte de cualquier cosa que sea divertida, que cuente historias y tenga muy buenos mensajes para compartir con el mundo. Ahora que tengo una hija, entiendo que es muy importante jugar", confiesa.

"En este momento de incertidumbre, hay lugares, personajes, instituciones y personas en las que confiar, y espero poder ser uno de ellas", explica la artista, asegurando que ese es el objetivo de esta colaboración.