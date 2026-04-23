Kylie Minogue comparte los detalles del documental sobre su vida y trayectoria

Kylie Minogue se desnuda en su íntimo documental de Netflix. Este 2026 se estrena Kylie, que recorre la vida y trayectoria de la superestrella.

Además, ya podemos echar un vistazo a la primera imagen del documental de la australiana; en ella, la artista aparece envuelta en un abrigo de aspecto cálido, mirando introspectivamente a lo lejos desde una terraza.

Todo sobre 'Kylie'

Kylie es una miniserie de tres partes, con John Battsek como productor. A lo largo de estas la intérprete de Can't Get You Out of My Head repasa su vida, abriendo sus archivos personales y reflexionando sobre una carrera en la que ha vendido 80 millones de discos y se ha reinventado varias veces, incluyendo el pop.

Vídeos caseros, fotografías personales y nuevas entrevistas revelarán detalles de su vida, mientras Minogue habla sobre cómo ha afrontado el escrutinio público, las pérdidas personales y la enfermedad.

"Kylie cuenta las cosas tal como son, con reflexiones de amigos, familiares y colaboradores, entre ellos Dannii Minogue, Jason Donovan, Nick Cave y Pete Waterman", detalla Deadline.

Aunque aún no tenemos fecha de lanzamiento, parece que Kylie llegará pronto.