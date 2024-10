Lady Gaga canta en directo 'Happy Mistakes', de su nuevo disco 'Harlequin'

Lady Gaga se ha puesto el mono de trabajo y no cuenta con ningún hueco en su apretada agenda. La neoyorquina se encuentra en plena promoción de sus dos últimos proyectos, la película Joker: Folie à Deux y su disco Harlequin, un proyecto que la artista ha presentado como un complemento a su trabajo en el largometraje en el que comparte protagonismo con Joaquin Phoenix.

Desde que Harlequin salió al mercado el pasado 27 de septiembre, tanto fans como expertos se han mostrado entuiasmados con este nuevo proyecto, en el que Lady Gaga mantiene la cohesión estética y artística con su personaje de Harley Quinn, pareja del Joker en el universo de Batman.

La autora de Bad Romance es conocedora de que sus acólitos están deseando poder escuchar en directo las canciones que ha compuesto para este sorprendente trabajo y pocos lugares pueden resultar un mejor escenario que el show de Jimmy Kimmel. Lady Gaga ha oganizado una imponente puesta en escena a todos los niveles para demostrar que sigue siendo una de las cantantes con mayor personalidad y capacidades artíticas del panorama, sumergiéndose por completo en el personaje de Harley Quinn para cantar Happy Mistakes.

Hay que recordar que Joker: Folie à Deux es una película en la que el rol que desmepeña Lady Gaga resulta fundamental no solo a nivel interpretativo, sino que se trata de un largometraje musical en el que las capacidades de la artista se ven aún más favorecidas bajo la dirección de Todd Phillips.

Letra de 'Happy Mistakes', de Lady Gaga

I'm acting in this play of

Comedy with tragic words

The audience was smilin'

Cheerin' on a scene absurd

I can try to hide behind the makeup, but the show must go on

I feel so crazy

My head is filled with broken mirrors

So many, I can't look away

I'm in a bad way

If I could fix the broken pieces

Then I'd have a happy mistake

A lonely disposition

Portraits of a strung-out girl

How'd I get so addicted

To the love of the whole world?

I could try to hide behind the makeup, but the show must go on

I feel so crazy

My head is filled with broken mirrors

So many, I can't look away

I'm in a bad way

If I could fix the broken pieces

Then I'd have a happy mistake

If I could bottle up a sunny day

So brilliantly

It'd wash away the sad mistakes

And I could hold my heart in a safe place

All I need to breathe

Is one happy mistake

Ooh

Ooh-ah

Make my

Happy mistake