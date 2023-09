PIANO AND JAZZ

Lady Gaga rinde homenaje a Tony Bennett cantando 'Fly me to the moon' y se la dedica a su mujer Susane

Lady Gaga sigue teniendo muy presente a su gran amigo, el cantante de jazz Tony Bennett. La artista ha querido homenajear al cantante en su residencia en Las Vegas cantando Fly me to the moon y dedicársela a su mujer Susane.