Las lágrimas de Taylor Swift en su concierto en Toronto por el inminente fin de 'The Eras Tour'

Taylor Swift en 'The Eras Tour' | Gtres

Taylor Swift está en camino de terminar su etapa más prolífera como estrella del pop internacional: su gira The Eras Tour, con la que ha recorrido gran parte del mundo con 152 conciertos celebrados entre el 17 de marzo de 2023 y el 8 de diciembre de 2024.

Por tanto, sí: aún no ha terminado el tour. Tras seis espectáculos en Toronto (Canadá) durante la segunda mitad de noviembre, a la estadounidense solo le faltan tres shows para disfrutar de su público, que tendrán lugar del 6 al 8 de diciembre de forma consecutiva en Vancouver (Canadá).

De esta forma, Taylor Swift no ha podido evitar emocionarse en su último concierto en Toronto del sábado 23 de noviembre, donde ha dedicado a los asistentes unas emocionantes palabras que le han arrancado varias lágrimas a ella misma. "En este momento, estamos al final de esta gira. No tenéis ni idea de cuánto significa para mí y para...", ha empezado diciendo, hasta que la emoción no le ha permitido continuar.

Poco después, tal y como demuestra un vídeo grabado por un fan y difundido por redes sociales, la intérprete ha seguido hablando: "Va a ser difícil que todos los que han puesto tanto en esta gira... Ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Estoy teniendo un...", ha dicho sin terminar la frase y con lágrimas en los ojos. "Ni siquiera es el último concierto", ha añadido entre risas y sorprendida de su propia emoción.

"Mi equipo y yo hemos puesto tanto de nuestras vidas en esto. Y ustedes han puesto tanto de sus vidas al estar con nosotros esta noche, al darnos este momento que nunca olvidaremos. Amamos nuestro tiempo en Toronto. Ha sido increíble. Los quiero, chicos. Muchas gracias por eso", ha terminado diciendo Taylor Swift ante la ovación del público.