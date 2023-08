Desde su álbum debut hasta 'Midnights': qué significan cada una de las eras de Taylor Swift

Taylor Swift lleva casi dos décadas en el mundo de la música.

La cantante lanzó su álbum debut en 2006, hace 17 años, y ha ido creando canciones y estéticas totalmente distintas para cada uno de sus discos desde entonces, que forman parte de diferentes etapas de la vida, no solo de sus fans, si no de todo el mundo.

Este es uno de los motivos por los que, en el en año 2019, Taylor fue premiada comoArtista de la década: siempre hay una canción de ella para cada momento, sentimiento o experiencia vital y, aunque no te sepas su nombre seguro que aguna vez has cantado, o bailado algunas de sus más de 100 canciones.

Ahora, la compositora cuenta con 10 álbumes de estudio con los que se está recorriendo el mundo con The Eras Tour, una gira muy ambiciosa en la que condensa lo mejor de todas sus etapas musicales en un show de tres horas de duración lleno de emocionantes sorpresas.

Amor, amistad, venganza, libertad, soledad, tristeza, pasión, valentía, inseguridades... son algunas de las temáticas que engloban cada una de estas 10 erasde la carrera —y vida— de Taylor, y nos adentramos en ella para conocer un poco mejor a una de las mejores artistas de todos los tiempos.

Taylor Swift

Los incios de Taylor Swift en la música llegaron en 2006 con un álbum country titulado con su nombre y apellido.

Más allá de definir a su 'yo' de 15 años, este álbum homónimo recoge ese sueño adolescente propio de su edad, esa idealización de las relaciones tando de amistad como de pareja o la vida misma, todos los sueños de una mente inocente que recién empieza a conocer lo que es la vida.

Casi dos décadas después, poco queda de esa joven con botas cowboy.

Fearless

Una era para valientes, para los que viven y aman sin miedo, por mucho que pueda salir mal. Fearless es la definición hecha musica de la popular frase "es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado".

Se tarta del segundo álbum de estudio de la cantante publicado en 2008 en el que vemos a una Taylor un poco más madura —aunque aún soñadora y enamoradiza— que sigue enredada en su Love Story personal en su "feliz y devastadora juventud".

Fearless recoge esa idea romántica precondebida que tienen todas las chicas jóvenes y que ella también experimentó, y así lo expresó ella misma: un diario que narraba las aventuras y exploraciones de una adolescente que estaba aprendiendo pequeñas lecciones con cada nueva grieta en la fachada del final del cuento de hadas que le han mostrado en las películas.

Speak Now

Speak Now es el tercer disco de Taylor en el que podemos apreciar un cambio de madurez en sus letras. "Habla ahora" es un disco para las que no se quedan calladas, donde esa ingenuidad de una adolescente que idealiza la vida y las relaciones quedan atrás.

Vemos a una nueva Taylor que empieza a darse cuenta de la realidad, y comienza el desencanto; esa transición de joven ingenua a adulta que sabe lo que quiere. Esto hizo que la artista, que es de armas tomar, tomase la decisión de componer completamente sola su álbum.

Un disco mágico donde vemos diferentes fases del amor como la nostalgia, el perdón, el arrepentimiento, la idealización o el enamoramiento; un batiburrillo de emociones propio de la década de los 20 marcada por algunas de sus relaciones más mediáticas: John Mayer, Joe Jonasy Taylor Lautner.

Red

Según la psicología del color, el rojo sigifica pasión, tanto para emociones positivas como el amor, como para negativas como la ira, y a veces van de la mano. Ambos sentimientos se ven reflejados en la respuesta emocional que conlleva una ruptura, y parece que Taylor tuvo muy presente estos significados a la hora de escribir Red.

"Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para los corazones rotos. Se mueven en un eje diferente, a una velocidad diferente"

"Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para los corazones rotos. Se mueven en un eje diferente, a una velocidad diferente. Los corazones rotos suelen pasar miles de microemociones al día intentando averiguar cómo superarlo sin coger el teléfono para escuchar esa vieja voz familiar", expresaba la artista sobre este proyecto cuando anunció el lanzamiento de la regrabación.

Dolor, vulnerabilidad y desesperanza son algunas de las palabras con las que Taylor definió esta era, esa que se supera llamando a tu mejor amiga durante tres horas para hablarle por enésima vez de ese ex al que no superas.

1989

Amigos, viajes, cambios y descubrirse así misma: así podríamos describir uno de los álbumes más reales y cercanos de Taylor Swift, donde la cantante cambia de registro por completo y deja atrás el country para encontrarse en un sonido más pop con influencias de los años 80.

La artista comienza esta estapa en Nueva York, una oportunidad única para vivir al puro estilo Friends su serie favorita sobre la que encontramos numerosas referencias a lo largo de su discografía con sus más allegados. Un álbum cuyo título corresponde al año de nacimiento de la cantante y que marca alguno de los momentos más trascendentales de su vida que se ven reflejado en un importante cambio en su sonido.

"Este álbum es mucho más diferente emocionalmente de todo lo que he hecho antes [...] Es sobre todo un disco sobre mis dos últimos años de vida que ha involucrado mucha independencia, libertad, fuerza, felicidad, pero eso no es que no haya canciones en el disco sobre problemas por los que pasé", expresó la intérprete de Blank Space sobre su quinto álbum de estudio.

Reputation

Reputation es la era más oscura de Taylor Swift, donde intenta romper con todo, aunque también cuenta con su lado romántico.

La artista se muestra como una mujer poderosa, independiente, solitaria y sin escrúpulos ante un mundo lleno de personas con doble cara y puñales por la espalda.

En esta etapa de su vida, la cantane fue muy criticada por la prensa, e incluso la tacharon de vívora en Internet —símbolo que la propia Taylor adoptó para sí misma—, y se vio envuelta en distintas polémicas con otras celebrities como Kanye West, Kim Kardashian oKaty Perry.

"Estaba peleando por el respeto de la gente"

En Reputation Taylor habla de esa mala reputación, nunca mejor dicho, que adquirió durante una de las etapas más polémicas de su carrera, y cómo eso le supuso un desafío a la hora de relacionarse. Por ello, la artista decidió borrarse del mapa ente 2016 y 2017.

"Nadie me vio físicamente durante un año y pensaba que eso era lo que deseaban [...] tuve que deconstruir un sistema completo de creencias. Eso me despertaba constantemente el sentimiento de que estaba peleando por el respeto de la gente", expresó en su documental Miss Americana.

Lover

Cantar al amor en su máxima expresión, eso es lo que hace Taylor Swift en su Lover Era.

La portada del disco ya lo auguraba entre un cielo en tonos pastel y el corazón de purpurina que rodea el ojo de la artista, que podría ser una metáfora que simboliza que Taylor ve la vida desde el prisma del amor.

Este sentimiento se ve reflejando en Lover de tres maneras: amor por ella misma (The Man o Me!) por los suyos (Soon You'll Get Better) y por su interés romántico de aquel entonces,Joe Alwyn, a quien dedica muchas de sus canciones como Daylight, London Boy o Paper Rings, donde le jura amor sincero y eterno.

Folklore

Pese a no ser una historia autobiográfica, Folklore es uno de los discos más íntimos y personales de la cantante.

Taylor escribió Folklore durante la pandemia y anunció la salida del disco un día antes de su lanzamiento, anticipando a sus seguidores que este era un proyecto en el que había vertido todos sus caprichos, sueños, miedos y reflexiones.

“Antes de este año probablemente hubiese pensado cuando lanzar esta música en el momento perfecto, pero los tiempos en los que vivimos me siguen recordando que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si hay algo que amas, deberías sacarlos al mundo”

En una etapa llena de incertidumbre y soledad donde ya solo valía el aqui y ahora, la intérprete de August decidió regalar al mundo un disco completamente distinto a todo lo que habíamos visto antes, pasándose al género indie por un rato.

La artista desarrolla en Folklorela historia de amor de Betty y James que, como en toda relación, pasa por distintas fases y ha explorando diversas emociones y sentimientos, aunque también cuenta con resquicios de vivencias personales que se cuelan en los versos de algunas de sus canciones.

Evermore

El disco hermano de Folklore.

Evermore es una continuación de su octavo álbum de estudio, lanzado con tan solo 5 meses de diferencia y sin aviso previo.

Sin lugar a dudas la pandemia caló hondo en la manera de Taylor de hacer música, ver la vida, explorar distintos géneros y maneras de componer como artista y, lo más importante: encontró una vía de escape entre tanta locura.

Una era en la que volvemos a sumergirnos en historias ficticias con paisajes de ensueño y tragedias e historias épicas de amor perdido y encontrado.

Midnights

Midnights es el décimo y último álbum de estudio de Taylor Swift en el que se abre sobre aquellas cosas que tiene en la cabeza y no le dejan dormir hasta pasada la media noche. Inseguridades que le acechan día y noche son reflejadas en temas como Anti-Hero, su main single.

Un viaje alrededor de sus más dulces sueños y sus peores pesadillas: la intérprete se abre en canal sobre sus últimos años de vida en los que sus problemas personales fueron el motor que le impulsó a escribir este álbum, que acabó siendo la luz que guió su camino.

Definitivamente, Taylor pasará a la historia como una de las mejores artistas y compositoras de todos los tiempos.