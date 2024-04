'L’Amour De Ma Vie', 'Chihiro' y 'Lunch': Billie Eiish adelanta tres canciones de su nuevo disco

La cantante ha aparecido por segunda vez sobre el escenario del Festival Coachella, donde ha presentado tres canciones inéditas de su nuevo disco, 'Hit Me Hard And Soft'.

Después de cautivar al público al ser la invitada de Lana del Rey en la primera jornada del Coachella, cuando cantaron juntas Ocean Eyes y Videogames, la ganadora de dos premios Oscar ha querido seguir dando sorpresas a los asistentes al festival de Indio (California).

La cantante no solo ha sido una de las grandes apariciones estelares de este Coachella. No era cabeza de cartel, pero sí ha protagonizado un mini set llamado Billie and Friends en el que ha regalado a los fans la oportunidad de escuchar de manera totalmente inédita tres canciones de su nuevo disco, que sale a la venta exactamente dentro de un mes.

Hit Me Hard And Soft estará disponible el próximo 17 de mayo y la cantante había prometido no lanzar singles previos. "No voy a hacer singles, quiero dártelo todo a la vez", decía en su Instagram.

'L’Amour De Ma Vie', 'Chihiro' y 'Lunch' son los tres temas que la artista cantó sobre el escenario, cuyos vídeos han corrido como la pólvora en las redes sociales.

El que más ha dado que hablar es Lunch, ya que su letra recrea una historia de amor lésbica. La canción, que ya tiene videoclip grabado ―tal y como confirmó en una entrevista con Zane Lawe― podría ser la carta de presentación del disco el 17 de mayo.

"Podría comerme a esa chica para almorzar / Sí, ella baila en mi lengua / Sabe a que podría ser la elegida / Y nunca tengo suficiente, podría comprarle muchísimas cosas… / Es un capricho, no un enamoramiento".