U2 lanza un disco nuevo por sorpresa y gratis en iTunes y anuncian que pronto publicarán otro

U2 pubica por sorpresa su nuevo disco lleva por título Songs Of Innocence. Y por si esto fuera poco, lo regalan a través de iTunes, donde estará disponible gratis hasta el lanzamiento oficial el 13 de octubre.

La banda lo ha anunciado este martes durante la presentación del iPhone 6 en Los Angeles, donde han estrenado en directo el primer single del disco, titulado Sirens.

Las canciones del disco son The Miracle (of Joey Ramone), Every breaking wave, California (there is no end to love), Song for someone, Iris (hold me close), Volcano, Raised by wolves, Cedarwood Road, Sleep like a baby tonight, This is where you can reach me now y The troubles.

Pero eso no es todo, en una carta en U2.com publicada apenas unos minutos después del lanzamiento sorpresa del nuevo disco de la banda, Songs of Innocence, Bono ha avanzado que ya tienen casi listo un segundo nuevo álbum que, algo así como la otra cara de una misma moneda, se llamará Songs of Experience.

"Si te gusta 'Songs of Innocence', permanece con nosotros para 'Songs of Experience'. Debería estar listo muy pronto... aunque ya sé que he dicho eso antes", declara el vocalista.

En este texto, Bono también adelanta que seguirán trabajando con Apple en la difusión de su música en un futuro, para así llegar a la mayor cantidad de oyentes posible. De hecho, se muestra encantado con esta unión porque, a su juicio, puede abrirles a cantidades ingentes de público.