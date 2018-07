12 lanzamientos musicales para combatir la depresión post-vacacional

Si sufres de depresión post-vacacional la música es una buena solución para combatir la vuelta a las clases o al trabajo. Te traemos doce lanzamientos de grandes artistas verán la luz durante este otoño.

Con el primer single presentado a la vez, ARTPOP de Lady Gaga y Prism de Katy Perry son sin duda dos de los estrenos más esperados para lo que queda de año. Mientras que de la intérprete de Wide Awake tan solo hemos podido escuchar al completo Roar, Lady Gaga sorprendió en su concierto en el iTunes Festival con 8 canciones de ARTPOP. ¿Cuál será el que finalmente lidere las listas de ventas?

Pero no solo tenemos a estas dos popstars con nuevo material musical, la polémica Miley Cyrus publicará Bangerz en el mes de octubre del que ya podemos escuchar We can't stop. En su nuevo trabajo nos demostrará,-más todavía- que ya poco o nada queda de su pasado como aquella niña que interpretaba a Hannah Montana.

Pero antes que Miley se adelantan otras dos chicas, Jessie J y Avril Lavigne lanzarán sus nuevos trabajos: Alive y el homónimo Avril Lavigne respectivamente. Ambas tienen dos singles ya en el mercado, Jessie J ha apostado por los temas Wild e It's my party de Alive mientras que la canadiense ha escogido Here's to never growing up y Rock N Roll para promocionar su próximo álbum.

Pasamos a los chicos y aquí tenemos estilos muy variados. Justin Timberlake publicará la segunda parte del exitoso The 20/20 Experience que ha culminado con un premio a su carrera en esta edición de los MTV VMA. Y si lo que te gustan son las boybands, The Wanted estrenará su tercer álbum Word Of Mouth a mediados de este mes.

Pero también tenemos lanzamientos nacionales, Dani Martín publicará su disco con nombre homónimo el 17 de septiembre, del que ya podemos escuchar Cero y Caminar.

Si prefieres el rap MMLP2 de Eminem será tu lanzamiento favorito. Aunque tendremos que esperar a noviembre para poder escuchar este nuevo disco, ya podemos disfrutar de su primer single Berzerk. Jason Derülo también nos trae nueva música con Tattoos, que verá la luz el 24 de septiembre.

Y si lo que te gusta es la electrónica nos esperan dos debuts: #True de Avicii y This Is... de Icona Pop.

¿Con cuál te quedas?