Laura Pausini publica una emotiva versión de 'Mientes' en honor a Camila: "Es la historia de una traición"

El pasado 16 de septiembre, Laura Pausini recibió una nominación a los Latin Grammy 2026 por su álbum YO CANTO 2, el cual está formado por versiones de otros artistas. Para celebrarlo, la italiana ha querido "grabar un nuevo homenaje a la música en español" con una canción que siempre ha "amado muchísimo". Se trata de Mientes, el mayor éxito del grupo mexicano Camila —también conocido por títulos como Todo cambió o Aléjate de mí—.

Laura Pausini ha compartido un largo texto en redes sociales donde explica por qué siente fascinación por "esta preciosa balada", compuesta por Mario Domm y Mónica Vélez y publicada en 2009. "Es la historia de una traición que pone en primer plano el tema del engaño, describiendo las emociones que sentimos cuando nos damos cuenta de que la persona que amamos no es quien creíamos que era", empieza diciendo.

"Muchas veces tenemos miedo de no poder seguir adelante sin la persona que amamos, pero no es así"

A través de esta canción, la artista reivindica que no debemos tener miedo de seguir adelante sin la persona que amamos: "Lo que más me gusta de esta canción es el momento en el que el protagonista encuentra fuerza y determinación después de haber perdido la confianza en sí mismo, y empieza su proceso de sanación volviendo a encontrarse y a recuperar su propia identidad. Todos podemos construir nuestro futuro empezando por nosotros mismos".

"Mientes es también una canción que habla de la resiliencia del espíritu humano frente al engaño. Es una declaración de amor hacia nosotros mismos después de haber sufrido profundamente. Buen viaje con esta canción", zanja Pausini.

Letra completa de 'Mientes'

Tú, llegaste a mi vida para enseñarme

Tú, supiste encenderme y luego apagarme

Tú, te hiciste indispensable para mí

Y, y, y con los ojos cerrados te seguí

Si yo busqué dolor, lo conseguí

No eres la persona que pensé

Que creí, que pedí

-

Mientes, me haces daño y luego te arrepientes

Ya no tiene caso que lo intentes

No me quedan ganas de sentir

Llegas cuando estoy a punto de olvidarte

Busca tu camino en otra parte

Mientras busco el tiempo que perdí

Y hoy estoy mejor sin ti

-

Voy, de nuevo recordando lo que soy

Sabiendo lo que das y lo que doy

En mí no queda espacio para ti

Y, y, y, y, y el tiempo hizo lo suyo y comprendí

Las cosas no suceden porque sí

No eres la persona que pensé

Que creí, que pedí

-

Mientes, me haces daño y luego te arrepientes

Ya no tiene caso que lo intentes

No me quedan ganas de sentir

Llegas cuando estoy a punto de olvidarte

Busca tu camino en otra parte

Mientras busco el tiempo que perdí

Y hoy estoy mejor sin ti

Y hoy estoy mejor sin ti

Llegas cuando estoy a punto de olvidarte

Busca tu camino en otra parte

Mientras busco el tiempo que perdí

Y hoy estoy mejor sin ti

Que hoy estoy mejor sin ti

Que hoy estoy mejor sin ti

-

Fuente: Genius