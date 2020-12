Lérica, Cali y El Dandee y Omar Montes se unen contra el desamor en 'Mute'

¡Unión hispano colombiana! El dúo de Cádiz Lérica y el joven más famoso de Pan Bendito, Omar Montes, se unen en a los míticos Cali y el Dandee para cantarle a una relación difícil, de esas que es mejor "silenciar".

Los reggaetoneros confiesan en la letra que ese amor tenía una conexión muy fuerte, "como Bonnie and Clyde en el delito, Como Cristiano y Messi en el mismo equipo". Sin embargo, ese choque de trenes puede terminar de mala manera si dos personalidades tan fuertes no hacen por entenderse. Ahí es cuando las relaciones se vuelven complicadas y debemos mirar por el bien de uno mismo. "Cuando un amor se daña, mejor mutearlo que repararlo", cantan en el tema.

Los cinco artistas se han felicitado a través de las redes por el éxito de este trabajo en común, que ha sido muy celebrado por sus fans y se posicionó en los primeros puestos de tendencias el mismo día de su lanzamiento.

LETRA 'MUTE' CON LÉRICA, CALI Y EL DANDEE Y OMAR MONTES

Se dice que quien avisa no es traidor

Pero no me dijo na' y me dejó

Tú me gritaba' hasta romperte la vo'

Pero yo te he dejao en mute

No' quedamo' arriba como antena

Y te dediqué el "Pegamos Tela"

Dijimo' que sí, pero no cuela

Así que frena

Que esta relación se nos fue al carajo

Perdimo' el sentido esa noche' de verano

Ni tabaco y ron, ni mujeres pa' arreglarlo

Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo

(Cali Y El Dandee, yo')

A ti te vieron caminando sola

Te vieron triste como cuando lloras

Dame otra noche que esta se mejora

No voy a hacer llorar a otra española

Baby, me enamoré de ti

Tan rápido, cómo te perdí?

Como si Kanye no tiene a Kim

Como si Messi se va al Madrid

Me enamoré de ti

¿Cómo tan rápido te perdí?

Pero así amarte no tiene fin

Tú ere' el Barça y soy el Madrid

Me quedo en mute, ya no hay más que decir (Yeah)

Que esta relación se nos fue al carajo

Perdimo' el sentido esa noche' de verano

Ni tabaco y ron, ni mujeres pa' arreglarlo

Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo, yah

Que ¿qué fue lo que falló? Yo no me lo explico (No, no)

Si me lo dicen hace un año yo lo flipo (Yo no sé)

Éramo' como Bonnie and Clyde en el delito

Como Cristiano y Messi en el mismo equipo

Dime cuánto hace que no vamo' al cine

Dime desde cuándo tú ya no me gime'

Enterrá está pa' la televisión

Tú con tus novela' y yo vicia'o con bailarina'

Ya no soy tu marioneta

Te di de carpetazo', nena

Me voy a cachondeo con lo' colega'

La noche entera, -tera

Omar Montes

Ella es única (Eh)

Nuestro relación quiere que se haga pública (Pública)

Si quiere' chingarme pue' mándame tu ubica (Tu ubica)

Yo me voy contigo cuando deje la tóxica (Cuando deje a la tóxica)

Ella es única (Eh)

Nuestro relación quiere que se haga pública (Pública)

Si quiere' chingarme pue' mándame tu ubica (Tu ubica)

Yo me voy contigo cuando deje la tóxica (Cuando deje a la tóxica)

Que esta relación se nos fue al carajo

Perdimo' el sentido esa noche' de verano

Ni tabaco y ron, ni mujeres pa' arreglarlo

Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo, yah

Cali Y El Dandee, yo'

Lé-Lé-Lérica, Lérica (Jajaja)

Cali Y El Dandee

Omar Montes, prr

(Cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo)

Mira, cariño, yo jamá' me iría contigo al país de nunca jamás, jajaja