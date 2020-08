Danna Paola y Cali y El Dandee superan el desamor en su colaboración 'Nada'

Danna Paola está que no para. La cantante estrenará el viernes su colaboración con Lola Índigo y Denise Rosenthal en 'Santería', un tema que promete movimientos de caderas y que los fans ya están esperando.

Este miércoles la cantante y actriz lanza otro featuring, esta vez junto a Cali y El Dandee, dos grandes de la música urbana. Junto a ellos canta al desamor y la traición en 'Nada', una canción que incluye un sample del clásico de Bobby Vinton 'Mr. Lonely', de los años 60, que más tarde popularizó el rapero Akon.

COLEGIO, EL ÚLTIMO ÁLBUM DE CALI Y EL DANDEE

El pasado 8 de mayo el dúo colombiano Cali y el Dandee lanzaron Colegio, su último disco, un álbum en el que han querido plasmar a través de sus canciones todas aquellas sensaciones de "las primeras veces" de la época de la adolescencia, cuando estaban en el colegio.

"Que alguien diga que ‘Yo te esperaré’ es la canción que le recuerda a su infancia; o que ‘Por fin te encontré’ es la canción que le recuerda a sus amigas; o que alguien diga de ‘Locura’, dentro de 10 años, le recuerda al primer beso que dio cuando estaba en el colegio, es lo que queremos que ocurra cuando sacamos una canción", le contaron los reggaetoneros a Cristina Merino durante su entrevista en Europa Home Date.

LETRA DE 'NADA' DE DANNA PAOLA Y CALI Y EL DANDEE

Si yo te di todo y me diste nada

¿Por qué de la nada vuelves a aparecer?

Haciendo como si nada ha pasado

Devuelves el pasado y me vuelve a doler

Lloré en silencio, nunca dije nada

Pero nadando en lágrimas, casi me ahogué

Me enamoré de lo que me soñaba y desperté

Pero yo aprendí a olvidarte (Olvidarte)

Porque aprendí que el amor nunca se comparte

Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte

Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme

Y ahora lloras

Y fue tu culpa, tú me dejaste sola

Lonely

Sola, sola

I am so lonely

Sola, sola

I have nobody for my own

Y fue tu culpa, tú me dejaste sola

Lonely

Sola, sola

I am so lonely

Sola, sola

I have nobody for my own

Y fue tu culpa, tú me dejaste sola

No te dejé sola, nos dejaste tú

Y hoy con tu mentira vivo un déjà vu

Que no me hayas visto no es que no lloré (No)

No quería que vieras y apagué la luz

Te diré

Que hoy me huele a engaño hasta tu perfume

Y hace más de un año que yo me enteré

Cuánto me ha dolido, no te mentiré

Antes tú eras la que me besa

Ahora te duele la cabeza

Si antes teníamos mil sueño'

Ahora por sueño te dormiste, qué sorpresa

Y da tristeza

Que si este amor murió, lo mataste tú

Pero mientra' lo ves morir solo bostezas

Y ahora es demasiado tarde (Oh)

No digas que fui yo, no seas cobarde (No)

El alcohol en mis heridas ya no arde (No)

Aunque cuando tomo me da por llamarte

Pero yo aprendí a olvidarte (Oh-oh-oh-oh)

Porque aprendí que el amor nunca se comparte (Nunca se comparte)

Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte

Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme

Y ahora lloras

Y fue tu culpa, tú me dejaste sola

Lonely

Sola, sola

I am so lonely

Sola, sola

I have nobody for my own

Y fue tu culpa, tú me dejaste sola

Lonely

Sola, sola

I am so lonely

Sola, sola

I have nobody for my own

Y fue tu culpa, tú me dejaste sola

Lonely

I'm Mr. Lonely

I have nobody for my own

Cali y El Dandee, yo'