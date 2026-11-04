C. Tangana vuelve a rapear para reflexionar sobre su trayectoria y su legado en 'Milko Freestyle', su nueva canción

El regreso de C. Tangana es ya un hecho. Tras sembrar las dudas con su cambio de imagen en redes, el cantante ha estrenado este miércoles casi por sorpresa Milko Freestyle, una canción en la que vuelve al rap junto a su banda Agorazein.

A solo unos días de la vuelta a los escenarios del grupo, con cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid para celebrar el décimo aniversario del disco Siempre, y cinco años después de El Madrileño, el músico lanza este tema que supone una reflexión sobre su trayectoria y el camino que quiere seguir ahora que es padre.

"Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido, y mi vida ha cambiado / Y otra vez pensando en el puto legado", canta C. Tangana que dio la bienvenida a su primer hijo junto a Rocío Aguirre el pasado 10 de abril.

El pequeño es protagonista de la canción y también del videoclip, en el que aparece junto al cantante de manera directa (en una mochila portabebés) e indirecta (con los bodies que cuelga tras hacer la colada).

El otro protagonista de la canción, y a la que debe su título, es el productor mexicano Milkman, fallecido en febrero de este 2026 cuando la mujer de su vida tenía "una vida de 7 meses". "Tú y yo no hablamos desde hace meses / Resulta que estás dentro de un hospital y perdiendo la apuesta", señala sobre el responsable de las canciones For a Min y Fácil.

C. Tangana firma este tema junto a Agorazein, lo que hace sembrar de nuevo las dudas. ¿Es un tema con motivo del décimo aniversario de Siempre o sirve como adelanto de su próximo proyecto en solitario?

La letra de 'Milko Freestyle', de C. Tangana y Agorazein

Saqué "El Madrileño" (Madrileño)

La mitad de los rappers de España querían echarme a patadas del gremio

El rap se me que'ó pequeño y las coplas que escribo cumplieron mis sueños (Sueños)

Demasiado lejos (Demasiado lejos)

Los GRAMMYs, Las Vegas, de estúpidos sueños de un chico normal a la vida de un **** rockstar

Esnifando directamente de las tetas de una superestrella

Mosca porque se nos ve desde la costa

Este barco es suyo y el vuelo es privado

No sé quién pilota ni quién lo ha pagado

He perdido to' lo invertido en la gira y la mitad del urban latin me ha copiado

La vida es la hostia (Uh, yah)

Te baja a palos cuando estás en la cresta, cuando más te molesta

Abriendo un Ribera con la mesa puesta (Ah)

La mujer de mi vida con una barriga de 7 meses

Tú y yo no hablamos desde hace mesesu

Resulta que estás dentro de un hospital y perdiendo la apuesta (Apuesta)

Mierda

Oh

Dios te persigue, no sé qué le debes

Volando pa' México mientras tú mueres

En tu funeral con cuarenta mujeres

Bailando y llorando como sé que quieres

El Milko se ha ido (Uh)

Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido, y mi vida ha cambiado

Y otra vez pensando en el puto legado

En el nombre, en el hambre que voy a dejarle

Mi vida ha cambiado lo que hemos sufrido

Mamá, si te matas, me mato contigo

AGZ es mi grupo (AGZ es mi grupo)

A mi niño le vi'a consentir, pero al resto os educo

En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco (Otro disco)

Otro pago, otro trago, otro pisco

Resucito como Cristo

Siempre chulo, siempre listo

Más tiros dados y más evitados

Si hablamos de rangos, os tengo callados

A los que dudaban, la duda ha acabado

Yeah

Mercy, ayy, mercy, ayy

Mercy, ayy, mercy, ayy

Mercy, ayy, mercy, ayy

Mercy, ayy, mercy, ayy