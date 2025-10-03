Letra y significado de 'The Life of a Showgirl', la colaboración de Taylor Swift y Sabrina Carpenter
Taylor Swift y Sabrina Carpenter ponen el broche de oro a este disco con el tema homónimo del disco. Un tema donde de alguna forma, relata un diálogo entre una fan y una corista donde se refleja la parte más difícil de la vida de un artista. Una colaboración que no es fruto de la casualidad ya que su amistad se remonta mucho antes de lo que nos pensamos.
En The Life of a Showgirl hubo espacio para una colaboración. En este disco, encontramos el tema que le da nombre y que a su vez comparte con una de las grandes voces del panorama musical internacional: Sabrina Carpenter. Una canción con la que la intérprete de Blank Space cierra su duodécimo disco.
La amistad entre Sabrina Carpenter y Taylor Swift
Esta colaboración no es de extrañar. Ambas artistas llevan siendo amigas desde hace años. Una relación en la que la admiración ha estado presente. Recordemos que Sabrina Carpenter dio sus primeros pasos en la música haciendo diversas covers, entre ellas, la canción White Horse de Taylor, cuando la cantante tenía apenas 9 años.
Sabrina Carpenter conoció a Taylor Swift entre bastidores, cuando la intérprete de Mandchild tenía 17 años. "Tengo hermanas mayores, así que, en todo caso, se sintió como ese tipo de relación", confesó Carpenter en la revista Who What Wear. Una relación que ha ido evolucionando con diversas coincidencias en eventos como en los premios American Music Awards de 2022.
Ya en junio de 2023, Taylor anunció a Sabrina Carpenter como estrella invitada para sus shows en Latinoamérica. Ambas unieron sus voces en los escenarios de Sídney y Nueva Orleans.
El significado de 'The Life of a Showgirl'
Las canciones, al igual que las obras de arte, gozan de un significado dependiendo desde el punto de vista que se mire. En el caso de la letra The Life of a Showgirl, hay dos miradas: la de una fan llamada Kitty, quien muestra su admiración por una showgirl. Es entonces cuando ambas se conocen la corista y la fan y esta primera le cuenta que la vida de un artista no están ideal como aparece. "No conoces la vida de una corista, cariño/Y nunca vas a querer conocerla" expresa el tema.
En su puente, Taylor y Sabrina narran el dolor que se puede vivir cuando eres artista: "Pagué mi deuda con cada moretón/Sabía lo que me esperaba/¿Quieres patinar sobre el hielo dentro de mis venas?/Me arrancaron como pestañas postizas/Y luego me tiraron a la basura".
El terma acaba con un final apoteósico que te envuelve como si estuviéramos en mitad de un concierto de Taylor Swift donde sus fans aclaman a la artista, poniendo punto y final a su nueva era musical.
Letra de 'The Life of a Showgirl' (Fuente: Genius.com)
[Verse 1: Taylor Swift]
Her name was Kitty
Made her money being pretty and witty
They gave her the keys to this city
Then they said she didn't do it legitly, uh
I bought a ticket
She's dancing in her garters and fishnets
Fifty in the cast, zero missteps
Looking back, I guess it was kismet
[Pre-Chorus: Taylor Swift]
I waited by the stage door
Packed in with the autograph
Hounds barking her name
Then glowing like the end of a cigarette
Wow, she came out
I said, "You're living my drеam"
Then she said to me
[Chorus: Taylor Swift]
"Hеy, thank you for the lovely bouquet
You're sweeter than a peach
But you don't know the life of a showgirl, babe
And you're never, ever gonna
Wait, the more you play, the more that you pay
You're softer than a kitten, so
You don't know the life of a showgirl, babe
And you're never gonna wanna"
[Verse 2: Sabrina Carpenter]
She was a menace
The baby of the family in Lenox
Her father whored around like all men did
Her mother took pills and played tennis
[Pre-Chorus: Sabrina Carpenter & Taylor Swift]
So she waited by the stage door
Asked the club for more to arrive
She said, "I'd sell my soul to have a taste of a magnificent life"
It's all mine
But that's not what showgirls get
They leave us for dead
[Chorus: Sabrina Carpenter, Sabrina Carpenter & Taylor Swift]
Hey, thank you for the lovely bouquet
You're sweeter than a peach
But you don't know the life of a showgirl, babe
And you're never, ever gonna
Wait, the more you play, the more that you pay
You're softer than a kitten, so
You don't know the life of a showgirl, babe
And you're never gonna wanna
[Bridge: Taylor Swift & Sabrina Carpenter]
I took her pearls of wisdom
Hung them from my neck
I paid my dues with every bruise
I knew what to expect
Do you wanna take a skate on the ice inside my veins?
They ripped me off like false lashes
And then threw me away
And all the headshots on the walls
Of the dance hall are of the bitches
Who wish I'd hurry up and die
But I'm immortal now, baby dolls
I couldn't if I tried, so I say
[Chorus: Taylor Swift, Sabrina Carpenter]
"Thank you for the lovely bouquet
I'm married to the hustle
And now I know the life of a showgirl, babe
And I'll never know another
Pain hidden by the lipstick and lace (Lipstick and lace)
Sequins are forever and now I know the life of a showgirl, babe
Wouldn't have it any other way (Thank you for the lovely bouquet)
Wouldn't have it any other way (Thank you for lovely bouquet)
Hey, Kitty (Thank you for the lovely bouquet)
Now I'm making money being pretty and witty
Thank you for the lovely bouquet"
[Outro: Taylor Swift & Sabrina Carpenter]
Thank you for an unforgettable night
We will see you next time
Give it up for the band
And the dancers
And of course, Sabrina
I love you, Taylor
That's our show
We love you so much
Goodnight