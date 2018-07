Liam Payne de One Direction está trabajando con Jennifer Lopez para su nuevo álbum

SEGÚN EL DIARIO 'THE SUN'

Según el diario británico The Sun, el cantante de One Direction Liam Payne podría estar trabajando con Jennifer Lopez para su próximo álbum. Esta colaboración no será la única en el nuevo trabajo de la cantante, ya que se ha confirmado que artistas como Ne-Yo, Missy Elliott e incluso Meghan Trainor ya están aportando su granito de arena.