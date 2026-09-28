De ‘Like a Virgin’ a ‘Vogue’: las actuaciones con las que Madonna hizo historia en los MTV VMAs | Getty

El vínculo que une la carrera de Madonna con los MTV Video Music Awards viene ligado prácticamente desde los inicios de los galardones. Durante la primera edición de los premios, celebrada en 1984, la cantante demostró que sus actuaciones no iban a dejar indiferente a nadie y que, incluso, podrían ser las protagonistas de la velada más allá de los premios.

Una filosofía que ha implementado en cada participación de la Reina del pop en estas ceremonias, también en la edición de 2026, donde su actuación junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX parecen haber designado quiénes considera la artista que deben ser sus sucesoras en su reinado en la industria.

'Like a virgin' - 1984

El año 1984 está marcado como uno de los más importantes en la historia de MTV ya que fue cuando se entregaron los primeros MTV Video Music Awards. Una ceremonia celebrada apenas tres años después del nacimiento del canal y que, como no podía ser de otra forma, tuvo eligió entre sus protagonistas a una incipiente estrella de tan solo 26 años.

Madonna mostró todo su atrevimiento ante las cámaras con un vestido de novia al ritmo de Like a virgin, uno de los hits de su homónimo segundo álbum, publicado apenas un año después de su álbum debut Madonna, y demostrando que, a pesar de no llevarse ningún galardón esa noche, sí se llevó la atención de asistentes y medios.

'Express yourself' - 1989

La segunda mitad de la década de los 80 supuso la consagración de Madonna como una artista de talla mundial, con cada lanzamiento de la estadounidense rompiendo récords en las listas. En 1989 dedicó todo su talento en la música para las pistas de baile como muestra su actuación en la gala con Express Yourself, una interpretación que después profundizó en su recordada gira Blond Ambition.

'Vogue' - 1990

Si por algo se ha caracterizado la obra de Madonna es por su capaz de plasmar contrastes, sobre todo a nivel escénico. Para los MTV VMAs de 1990, la artista quiso traer las mejores galas de la estética del siglo XVIII con Vogue, una canción perteneciente a la banda sonora de la película Dick Tracy, protagonizada por la propia cantante.

'Bye Bye Baby' - 1993

Frac, sombrero de copa y bastón fueron los complementos que acompañaron a la ya Ambición Rubia durante su interpretación de Bye Bye Baby. Una estética inspirada al universo cabaretero de su gira The Girlie Show, en el que los roles y códigos masculinos y femeninos se difuminan durante la puesta en escena.

'Shanti/Ashtangi' y 'Ray of Light' - 1998

Sin duda, una de las actuaciones más experimentales en lo musical a lo largo de las apariciones de Madonna en los MTV VMAs, con un número marcado por las canciones de su séptimo álbum de estudio Shanti/Ashtangi y Ray of Light, demostrando la capacidad de adaptación de la que siempre ha presumido Madonna y su buena amistad con Lenny Kravitz.

'Like a virgin' - 2003

Que no llame a engaño que la repetición de una canción pueda no traer sorpresas. En 2003, la última vez que Madonna participó en los MTV VMAs hasta su reciente actuación, la cantante tiró de repertorio clásico con Like a Virgin y del nuevo con Hollywood, de su álbum American Life publicado ese mismo año.

Una actuación que, además, contó con la participación de dos de las estrellas más globales del momento como eran Britney Spears y Christina Aguilera, con quienes protagonizó uno de los momentos más sensuales de la historia de estos premios.