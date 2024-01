Lil Nas X pone fecha a su regreso a la música tras casi dos años de parón

Lil Nas X nos conquistó con temazos como Old time road, Montero (Call me by your name) o Industry Baby y en 2022 dejó de lanzar nueva música, aunque no se apartó de los escenarios. Casi dos años después, el rapero ha anunciado su esperado regreso y ha puesto fecha al estreno de una nueva canción.

Lil Nas X apareció en 2019 como un soplo de aire con Old time road, un remix de la canción country junto a Billy Ray Cyrus. Se trataba de uno de los primeros raperos abiertamente LGTB que reivindicaba la libertad en un estilo músico bastante cerrado.

Atrevido, transgresor e innovador, el estadounidense despegó rápido y sus siguientes trabajos como su disco Montero (2021) estuvo nominado a varios Premios Grammy y se llevó un MTV VMAs. El último lanzamiento suyo fue Star Walkin', un sencillo que sacó en septiembre de 2022 como himno del Campeonato Mundial de League of Legends 2022.

Sus fans no le han perdido la pista, ya que ha seguido actuando y dando conciertos, pero mantenían la ilusión que Lil Nas X regresara pronto con nuevos proyectos. En redes sociales, ha ido dando pequeñas pistas en las últimas semanas y la noticia oficial llegó ayer. "¡Nueva canción y visuals la próxima semana!", acompañada de varios dibujos suyos vestido como un sacerdote con la frase 'En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén'.

Y la expectación ha sido mayor cuando hace pocas horas se ha cambiado la foto de perfil por un ojo y escribió un potente texto en el que confirmaba que su retiro musical había terminado y estaba listo para arrasar. Eso sí, lo ha hecho con mucho humor, como siempre nos tiene acostumbrados.

"Me encanta la energía constante que el mundo tiene conmigo. Cuando empecé a hacer música, me dijisteis que era solo otro rapero de Twitter. Luego hice la canción más grande de todos los tiempos", dice, haciendo referencia a Old time road.

"Todos me llamaron One Hit Wonder. Después hice uno de los álbumes con más streams del año [Montero], con tres éxitos en el top cinco. Ahora dicen que mi nueva mierda no va a hacer nada. No os habéis dado cuenta de que soy el favorito de los dioses", ha compartido.

Y acaba con la fecha 12 de enero de 2024. Ya sabemos el día de estreno de su nueva canción y por los visuals y los textos, podemos intuir que tratará sobre religión o divinidad, una especie de Montero (Call me by your name) 2.0.

