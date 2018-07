Little Mix estrena videoclip para 'Love Me Like You'

Después del éxito de Black Magic, Little Mix, el grupo salido del programa de talentos británico X Factor, publican un nuevo videoclip para el segundo single Love Me Like You de su tercer disco Get Weird .

Little Mix en su videoclip Love Me Like You / europafm.com

Tras pasar de ser las pardillas del instituto a convertirse en las más estilosas de los pasillos para conseguir al chico de sus sueños en Black Magic, Perrie, Jesy, Leigh-Anne y Jade, parace que siguen sin tener mucho éxito con los chicos en su nuevo videoclíp Love Me Like You.

De la mano de Little Mix, ganadoras en 2011 del programa de talentos X Factor, somos transportados al balie de fin de curso, donde las cosas no salen como uno se espera. Con inocencia, gracia y sentido del humor, las cuatro chicas descubren que han sido invitadas al balie por el mismo chico, que finalmente se presenta con otra acompañante.

Black Magic, el primer single de su tercer disco Get Weird, tiene ya más de 77 millones de visitas en YouTube. ¿Conseguirá Love Me Like You un éxito parecido? De momento, el hastag #LoveMeLikeYouVideo ya es trending topic en Twitter.