U2 logra el Globo de Oro por mejor canción original con 'Ordinary Love' de 'Mandela'

Ordinary Love es la aportación de la banda irlandesa a la película sobre Nelson Mandela y el regreso discográfico de U2, que no publica material de estudio desde su álbum ' No Line on the Horizon' de 2009. Se espera que en marzo o abril de este año el grupo lance su próximo álbum.

El grupo irlandés U2 ha logrado el Globo de Oro a Mejor Canción Original por Ordinary Love, tema principal de la película "Mandela: Long Walk to Freedom", dirigida por Justin Chadwick y protagonizada por el británico Idris Elba.



U2 competía en esta categoría con los temas de Atlas, de Coldplay, para ‘The Hunger Games: Catching Fire’; Let It Go, de Idina Menzel, para ‘Frozen’; Please Mr. Kennedy, de Justin Timberlake & co, para ‘Inside Llewyn Davis’; y Sweeter Than Fiction de Taylor Swift, para ‘One Chance’. "Hemos trabajado en esta canción 35 años, desde nuestro primer concierto contra el Apartheid", dijo The Edge, uno de los integrantes de la banda en la 71 edición de la gala de los Globos de Oro, celebrada en el Beverly Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles.

“Esto realmente es algo personal para nosotros”, dijo Bono al recoger el premio. “Este hombre le dio la vuelta a nuestra vida, un hombre que se negó a odiar, no porque no sintiese la rabia o la ira o estas cosas, sino porque pensaba que el amor podría hacer un mejor trabajo. Escribimos una canción de amor, porque esto es lo extraordinario de la película, es una especie de historia de amor disfuncional. Es por esto por lo que deben ver esta película”.