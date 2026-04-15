Lola Índigo anuncia 'Tus iniciales', su nueva canción con fecha de estreno inminente

Tras anunciar su nueva gira de conciertos, Lola Índigo sigue dando forma a su nueva era artística con el anuncio de Tus iniciales. Se trata de la primera canción en solitario de la cantante desde el lanzamiento de su álbum NAVE DRAGÓN (2025).

El sencillo, que sale a la luz este viernes 17 de abril, llega siete meses después de que Lola Índigo anunciara un descanso en septiembre de 2025 tras su minigira La Bruja, La Niña y El Dragón. "Aunque yo ahora voy a necesitar tomarme un tiempo para tomarme un descanso, os quiero mucho, pero quería decirlo porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Esto es el sueño de mi vida, y para estar aquí como Dios manda necesito un break", dijo.

Pero la cantante no ha hecho esperar demasiado a sus seguidores, que pronto podrán escuchar su nueva canción y podrán asistir a los conciertos de su gira de 2026: Romance de 1 Noche de Verano. De momento, el tour suma 17 fechas entre mayo y septiembre, todas ellas como parte de festivales de España, México y Lisboa.

Junto a la portada y la fecha de lanzamiento, Lola Índigo ha compartido un breve adelanto de la canción: "Sus iniciales en mi sello / To' los santos en mi cuello", dice la letra.

Fechas de la gira de Lola Índigo en 2026