Lola Índigo desvela lo que tiene preparado para sus conciertos en 2026: "Estrenaré canciones nuevas"

Lola Índigo ha anunciado su gira Romance de 1 Noche de Verano, en la que la artista, además de deleitar den su propio festival (GRX La Feria), se recorrerá otros escenarios con lo que parece que será un concepto nuevo en sus directos.

Tras la sorpresa, la cantante ha dado más detalles de lo que pueden esperar los fans en su próximo tour, después de su gira de estadios La bruja, la niña y el dragón. Y es que el último disco que estrenó la intérprete de Moja1ta fue Nave Dragón, por lo que los fans tienen expectación por las canciones que cantará en directo en sus próximos conciertos.

"Vamos a recuperar algunas [canciones] que no cantamos en los estadios", ha adelantado Lola Índigo. Además, se ha atrevido a desvelar: "Voy a estrenar canciones nuevas en esta gira".

"Me apetece recuperar eso de que escuchéis las canciones nuevas en exclusiva en el directo, es muy importante que esto siga así y que haya esa relación con vosotros", ha explicado la artista, que quiere continuar construyendo ese vínculo con el público sobre el escenario.

Y, por si fuera poco, Lola Índigo ha concretado: "Sobre todo en GRX vamos a hacer algo muy especial, en Granada, donde podréis escuchar alguna canción nueva que otra".

Así que si eres fan de Lola Índigo esta es tu oportunidad de escuchar en primicia y en directo nuevos temas de la artista, que está construyendo una nueva era que presentará en conciertos este 2026.

Fechas de la gira de Lola Índigo en 2026

En total, Lola Índigo ha desvelado 17 fechas de conciertos hasta septiembre de 2026, aunque aún faltan espectáculos por anunciar.