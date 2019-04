Lola Indigo se convierte en Lucifer en el videoclip de 'Maldición', junto a Lalo Ebratt

Parece ser que Lola Indigo está yendo por el camino más adecuado, después de alcanzar el éxito con sus anteriores singles, la extriunfita no para de crear temazos que están forjando, a una velocidad sorprendente, su camino al estrellato.

Maldición, el último single que ha estrenado, es el adelanto que faltaba antes de lanzar su álbum debut: 'Akelarre'. La cantante ha anunciado que el disco saldrá a la luz esta primavera, aunque todavía sin fecha exacta. 'Maldición' sigue muy de cerca la línea que adoptó con 'Mujer Bruja', siendo una canción empoderante y que ha hecho mover el esqueleto a miles de personas.

Este último single también está producido por Yera y Nabález y masterizado por Santiago Deluchi. Aunque la sorpresa ya no solamente es el tema en sí, si no la colaboración con el artista colombiano Lalo Ebratt. Lalo es toda una estrella en Colombia pero también en toda Latino América gracias a éxitos como 'Mocca' (en la que colabora J Balvin), entre otras canciones y colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Juanes o Yera.

Esta vez, junto a Lola Indigo, ha lanzado una canción que nos recuerda mucho a una especie de 'Born This Way' de Lady Gaga, siendo la artista un referente para Mimi. Tanto la canción como el videoclip son un himno del empoderamiento femenino donde vemos a la artista ser el centro de atención rodeada de su 'squad' de chicas, con atuendos de cuero muy provocativos y un aspecto salvaje pero pulido.

Con referencias antirreligiosas y un ambiente muy 'Lucifer' y oscuro, Lola Indigo se convierte en un 'pecado' y lo disfruta. El videoclip, a las 10 horas de estreno, ya acumula más de 200.000 visualizaciones y no puede tener mejor recibimiento.