Lola Índigo: "Si pueden ir los trenes llenos, que abran los teatros"

Lola Índigo lanzó su nuevo tema 'Mala Cara' el pasado 10 de junio. Un nuevo éxito de la artista que no vino exento de polémica, concretamente por no haber citado en un primer momento a Belén Ortega, autora de la portada del single que nos dio su versión de lo sucedido, además de explicarnos el proceso creativo.

Pero dejando este tema atrás, 'Mala Cara' supone un nuevo hit de Lola Índigo tras '4 besos', del que nos confiesa algunas curiosidades de su grabación en El Hormiguero.

Mimi explica que grabó las voces de la canción dentro de un armario con unas mantas y se las envió a Alizzz, productor del tema: "Me dijo 'tía, están mucho mejor que las que grabamos en el estudio'", explica entre risas.

Y no es la única canción que ha grabado en el armario, también ha grabado un tema que saldrá en octubre en ese curioso lugar al que recurren numerosos artistas por su buena acústica.

Paloma Mami nos explicaba en su entrevista en Europa Home Date que también ha grabado varios temas del que será su primer disco en el armario al no poder ir al estudio por el confinamiento.

Risas a parte, Lola Índigo se pone muy seria hablando de cómo ve la situación en el mundo de la música y el espectáculo: "Sobre todo me pesa por mi equipo. Porque al final los artistas tenemos los temas en streaming y tenemos otras cosas. Pero todos mis técnicos y mis chicas, mis bailarinas que las estoy intentando ayudar como puedo... Estamos inventando videoclips, estamos inventando rodajes para que puedan seguir trabajando... Y es algo que a mi me ha tocado mucho.", confiesa.

"En la cuarentena he estado hablando mucho de esto y a veces he tenido unos encontronazos porque se me ha malinterpretado. Pero yo lucho mucho por mi gremio, especialmente el de los bailarines. Y espero que mejore la cosa y que si pueden ir los trenes en Renfe 'petaos' y los aviones también pues que se abran los teatros", añade.