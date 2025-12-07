Lola Índigo pone fin a su descanso y anuncia un concierto en Granada

Lola Índigo confesó que necesitaba tomarse un tiempo de la música durante su último concierto del 13 de septiembre.

"Ha sido un año muy chungo y se han complicado muchas cosas. Al final, siempre todo se soluciona. Nada más quería decir que, aunque yo ahora voy a necesitar tomarme un tiempo para tomarme un descanso, os quiero mucho, pero quería decirlo porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente", dijo sobre el escenario del festival Coca Cola Music Experience 2025 de Madrid.

Desde entonces, Lola Índigo actuó en los Premios Juventud 2025 a finales de septiembre y acudió como invitada al concierto de Luck Ra en Buenos Aires para interpretar Por el ex no se llora por primera vez en directo. Ahora, menos de dos meses después, la cantante está lista para volver a actuar en directo.

Lola Índigo en GRX La Feria

Tras unas vacaciones, Lola Índigo ha inundado sus redes sociales de trabajo. La artista actuará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Cortijo del Conde de Granada, y lo hará como parte del cartel de GRX La Feria, "un encuentro único que mezcla música, tradición y todos los elementos de la feria", según la página web de la cantante.

Entradas

Las entradas ya se pueden adquirir en la página web de GRX La Feria. Otros artistas que actuarán en el evento son Pepe y Vizio, Yung Beef (DJ Set), La Zowi, Zakyo, Vera GRV, Chico Blanco y Sita, mientras IlloJuan y Spok Sponha ejercerán como presentadores.

"Atracciones, casetas, rumbas, comida, DJ, alegría, muchas flores, gloria bendita, mucha música y conciertos de la escena musical de Granada & amigxs", describe la organización.