Lorde canta 'Hentai' de Rosalía en directo en Nueva York

Lorde se encuentra en plena gira para promocionar los temas de su álbum Solar Power, publicado en agosto de 2021. Un tour en el que la cantante ha sufrido un pequeño percance de salud que le ha obligado a posponer su shows en Connecticut y Washington DC debido a una laringitis.

La siguiente cita era en el Radio City Music de Nueva York, donde mostró que ya estaba completamente recuperada de su afección. Además, la neozelandesa de 25 años sorprendió a los presentes haciendo una versión de Hentai, uno de los temas de MOTOMAMI que más han dado que hablar.

Lorde, una gran admiradora de Rosalía

En más de una ocasión Lorde ha mostrado su admiración por Rosalía públicamente. Tanto es así que cuando salió MOTOMAMI, Lorde no podía dejar de escuchar todas las canciones que componen el álbum, y así se lo hizo saber a sus seguidores a través de una carta escrita a través de su newsletter: "He escuchado el álbum de Rosalía todos los días desde que salió, es demasiado bueno. Me atraganté cuando escuché el sample de Archangel (en CANDY), Hentai es una genialidad, y Sakura... proyectos como estos me recuerdan por qué vivo por la música pop, no hay nada mejor".