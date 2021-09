Lorde versiona la canción 'Break The Ice' de Britney Spears // YouTube

¡Pedazo de cover se ha marcado Lorde! La artista neozelandesa se ha atrevido nada menos que con Britney Spears.

Lo ha hecho para la revista Vogue, que la ha llamado para protagonizar la portada de su número de octubre y le ha invitado a cantar el éxito de 2007 Break The Ice.

Dirigido por Alfred Marroquin, el vídeo está grabado en un bosque en el que Lorde aparece con un top rojo y unos pantalones ajustados rojos que recuerdan al ajustadísimo mono de látex rojo que llevó Britney en el vídeo de la canción Oops!...I Did It Again.

Lorde es más discreta en sus movimientos, pero su voz suena espectacular.

Puedes ver aquí el vídeo original de Britney.

Y no te pierdas la portada de Lorde. Simplemente espectacular.