Lori Meyers y Manola cantan a la incertidumbre en su primera colaboración 'Tú Ya No Dices Nada'

Granada y Cádiz se unen a través de la música con la nueva colaboración del grupo indie rock Lori Meyers y la cantante Manola.

Los artistas han lanzado este miércoles una canción en conjunto, Tú Ya No Dices Nada, un tema que combina el estilo de ambos proyectos musicales y canta a la incertidumbre, a la búsqueda de respuestas que nunca llegan y a la ansiedad que esto produce en una ruptura amorosa, cuando uno no quiere cortar la relación a pesar del sufrimiento que cause. La creencia errónea de que aún no es el fin.

La sensación galáctica de la colaboración recuerda al sonido del último disco de los de Granada, Espacios Inifinitos, donde los sintetizadores cobran especial protagonismo y, en este caso, se entrelazan con las voces de Noni (vocalista de Lori Meyers) y Teresa Ríos Moguer, la compositora y cantante de neosoul afincada en Madrid que se esconde bajo el alter ego de Manola y cuyo proyecto nació en 2019.

La banda tocará por primera vez la canción en directo el próximo 30 de diciembre, en su concierto en el WiZink Center de Madrid, recinto al que vuelve después de cinco años, cuando el grupo terminó de consagrarse como imprescindible del panorama musical español contemporáneo.

Lori Meyers: "La producción se ha vuelto muy emocional, por eso se usan tantos samples y tantas capas"