Louis Tomlinson publica el videoclip de 'Imposter', su útimo adelanto del disco 'How Did I Get Here?'

Antes de embarcarse en su gira mundial How Did We Get Here?, la cual pasará por España en el mes de abril, Louis Tomlinson ha estrenado Imposter, una canción indie pop cruda que habla sobre el síndrome del impostor y de no sentirse suficiente.

“No consigo sacarme de la cabeza esta sensación de que soy un impostor. Ya no sé realmente quién soy”, declaró el británico.

Esta canción va acompañada de un videoclip reflexivo, protagonizado por el actor James Nelson-Joycer ganador de un premio RTS y que formado parte del elenco de Los amos de la ciudad y Mil golpes. En él, se nos muestra una relación conflictiva en el que el personaje del actor no encaja en el rol que debe cumplir como pareja.

Imposter forma parte del tercer álbum de Louis, How Did I Get Here?, que saldrá este viernes 23 de enero y cuya preventa ya está disponible.

Su trabajo más profundo

Para este disco, Louis se ha exigido al máximo como escritor, adentrándose más que nunca en quién es realmente. En esta ocasión, Louis recopiló diferentes ideas durante su estancia en Inglaterra y Costa Rica a principios de 2025, contando con la ayuda de su principal colaborador y co-productor Nico Rebscher.

Sus dos primeros sencillos, Lemonade y Palaces, recibieron críticas muy positivas por parte de los fans y la crítica, por lo que se espera el mismo destino para Imposter.

Su gira 'How Did I Get Here?'

El próximo 23 de marzo dará comienzo la gira mundial con la que recorrerá Europa y Norteamérica, teniendo dos paradas en España:

Barcelona - Palau Sant Jordi - domingo 12 de abril de 2026

Madrid - Movistar Arena - lunes 13 de abril de 2026

Además, acaba de anunciar un concierto especial en Nueva York, este viernes 23, y aparecerá en The Tonight Show de Jimmy Fallon este jueves 22, por lo que quizás escuchemos por primera vez en directo algunas de estas canciones.

Letra de 'Imposter'

Yeah, I've been here before, but it never felt like this

I tried to build a wall, but to you, they're paper thin

Feels like I'm falling, kicking the door in

I'm so in awe of you that it hurts

I'm so afraid that I'd let you stay

And you're saying more than I deserve

I think there's a stranger in my bed

My heart's beating faster

I can't get the feeling out my head

That I am the imposter

Is it really happening?

I don't wanna wake up

I can't get this feeling out my head

That I am the imposter

Sеcond guessing shit, proper paranoia now

Sweat dripping, tеrrified you'll find me out

Feels like I'm falling, kicking the door in

I'm so in awe of you that it hurts

I'm so afraid that I'd let you stay

And you're saying more than I deserve

I think there's a stranger in my bed

My heart's beating faster

I can't get the feeling out my head

That I am the imposter

Is it really happening?

I don't wanna wake up

I can't get this feeling out my head

That I am the imposter

(Ooh-ooh-ooh)

I don't really know who I am anymore

No

(Ooh-ooh-ooh)

I don't really know who I am anymore

I think there's a stranger in my bed

I am the impostor

Su recorrido en solitario

Tras una carrera mundial como miembro de One Direction, Louis se presentó oficialmente como artista en solitario con Walls (2020) y dos años después elevó su nivel con Faith In The Future(2022). Este último álbum alcanzó el n.º1 en Reino Unido, España, Argentina y Bélgica, y se situó en el Top 5 del Billboard 200 estadounidense.

Además ha brillado en colaboraciones como Back To You con Bebe Rexha & Digital Farm Animals (Disco de Platino) y Just Hold On junto a Steve Aoki (Disco de Oro). Más allá de una larga lista de premios, también ha destacado como una de las personalidades capaces de aparecer en Family Guy o competir en el reconocido partido de fútbol Soccer Aid con el equipo inglés. Paralelamente, lanzó The Away From Home Festival (quinta edición), un evento que encabeza personalmente.

Cabe destacar que la Faith in the Future World Tour recorrió cinco continentes y confirmó su estatus como uno de los intérpretes en directo más solicitados del momento, agotando arenas en 34 países y estadios en cinco. En 2023, Louis estrenó el documental de largometraje All Of Those Voices, que se proyectó en cines de 65 países y tuvo estrenos cinematográficos en Londres, Tokio, Los Ángeles y Ciudad de México.