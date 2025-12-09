La La Love You anuncia nueva gira para 2026: fechas y venta de entradas
Después del estreno de su último tema, La Mitad de la Mitad, La La Love You ha hecho el anuncio de su próximo tour, LALATOUR2026, con el cual recorrerá parte de España y Latinoamérica.
Hace apenas una semana la banda española La La Love You nos sorprendía con el lanzamiento de su última canción La Mitad de la Mitad, la cual tiene una temática del Oeste en su videoclip.
Ahora, es el turno de su nueva gira, LALATOUR2026, con la cual pasarán por seis ciudades de España y un país de Latinoamérica. Sin embargo, la banda ya ha dejado caer que habrá más fechas próximamente, así que habrá que estar atento a sus redes.
"¡Este 2026 vamos a pasar por todos los poblados del viejo Oeste!", anunciaban los integrantes desde el set de grabación de su último tema.
Venta de entradas
Para obtener tus entradas, habrá dos formas de comprarlas:
- Preventa exclusiva: jueves 11 de diciembre a las 12:00
- Venta general: jueves 11 de diciembre a la 13:00
Para Sevilla, no habrá preventa y se tendrá que acceder directamente a la venta general.
Todas las paradas de la gira
Por el momento, las fechas que han sido publicadas son las siguientes:
- 6 de marzo - Bilbao, Sala Santana 27
- 7 de marzo - Valladolid, Pabellón Pisuerga
- 14 de marzo - Sevilla, Cartuja Center
- 20 de marzo - Zaragoza, Sala Oasis
- 21 de marzo - Barcelona, Sant Jordi Club
- 17 de abril - A Coruña, Sala Pelícano
- 22 de mayo - Ciudad de México, Auditorio Nacional