La La Love You anuncia nueva gira para 2026: fechas y venta de entradas

La La Love You durante la alfombra roja de una gala | Getty Images

Hace apenas una semana la banda española La La Love You nos sorprendía con el lanzamiento de su última canción La Mitad de la Mitad, la cual tiene una temática del Oeste en su videoclip.

Ahora, es el turno de su nueva gira, LALATOUR2026, con la cual pasarán por seis ciudades de España y un país de Latinoamérica. Sin embargo, la banda ya ha dejado caer que habrá más fechas próximamente, así que habrá que estar atento a sus redes.

"¡Este 2026 vamos a pasar por todos los poblados del viejo Oeste!", anunciaban los integrantes desde el set de grabación de su último tema.

Venta de entradas

Para obtener tus entradas, habrá dos formas de comprarlas:

Preventa exclusiva : jueves 11 de diciembre a las 12:00

: jueves 11 de diciembre a las 12:00 Venta general: jueves 11 de diciembre a la 13:00

La preventa se realizará a través de la página oficial de Fever . Actualmente, puedes apuntarte a la lista de espera de algunos de los conciertos en el link.

Para Sevilla, no habrá preventa y se tendrá que acceder directamente a la venta general.

Todas las paradas de la gira

Por el momento, las fechas que han sido publicadas son las siguientes: