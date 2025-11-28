La La Love You conquista el oeste con el estreno de 'La Mitad de la Mitad'

La La Love You vuelve a la carga. La banda de pop vuelve a los ruedos, y nunca mejor dicho: llega a nuestras vidas la canción La Mitad de la Mitad, toda una declaración de amor imaginaria.

Este tema aterriza en todas las plataformas este viernes 28 de noviembre como nuevo single, después de que la banda abriera una nueva época musical en abril con Una boda en Las Vegas.

Siguiendo con su estilo tan característico, el grupo vuelve a regalarnos un divertido himno de amor imposible envuelto en ingenuidad y ese deseo de estar con la persona especial de nuestros sueños.

La La Love You continúa con sus videoclips divertidos, esta vez en forma de ensoñación en el lejano oeste, mostrando a los componentes de la banda con grandes máscaras de caballo mientras se vive un romance platónico.

Tal y como adelantaron en Cuerpos especiales, el próximo disco del grupo al que pertenecerá este single tiene previsto su estreno antes del verano de 2026, "entre abril o marzo".

De momento podremos disfrutar La Mitad de la Mitad en los conciertos de La La Love You, banda a la que también veremos este 29 de noviembre en el gran show de Despistaos en el Palacio Vistalegre de Madrid, al que han confirmado que asistirán como invitados.