'LUX TOUR' de Rosalía: lo que ha contado la cantante, las fotos que se han visto y las teorías de los fans

¡Comienza el esperadísimo LUX TOUR!

Este 16 de marzo la artista empieza la que se estima su gira más maximalista en Lyon. El concepto del show es de lo más misterioso, aunque la artista , al igual que pasó con su disco, ha ido dando detalles estas semanas de lo que sus fans podrán ver sobre el escenario.

A España llegará con cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid del 30 de marzo al 4 de abril y el Palau Sant Jordi de Barcelona del 13 al 18 de abril. Y en las últimas semanas la catalana ha estado ensayando para lo que está por venir.

Antes de que comience el LUX TOURrecopilamos todo lo que ha dicho Rosalía y lo que han vaticinado sus fans para sus conciertos de la gira:

¿Orquesta en directo?

Uno de los puntos fuertes del disco LUX es el sonido orquestal. Rosalía tuvo el privilegio de grabar con la Orquesta Sinfónica de Londres en este trabajo, por lo que se rumorea que llevará una orqueta al directo.

Así lo hizo en su actuación en los BRIT Awards celebrados en Mánchester, donde la cantante subió al escenario del Co-op Arena a la orquesta Heritage, y cuentas en X como @MOTOMAMITOUR expresa que la formación musical volverá a acompañar a Rosalía en su gira mundial.

"Va a ser muy diferente a la gira de Motomami"

Por su parte, la cantante habló para la revista Vogue sobre si habrá orquesta en directo, pero no quiso desvelar nada. "Puedo decir que definitivamente habrá experimentación, y ojalá rigor y alegría al mismo tiempo. Va a ser muy diferente a la gira de Motomami", expresó sobre lo que se verá en directo.

Lo que sí ha quedado claro es que el LUX TOUR contará con un cuerpo de baile propio, como ha dejado ver en varias imágenes, donde aparecen bailarines ensayando las coreografías.

Una gira experimental con peluca y vestuario místico incluido

En una entrevista en DAZED, Rosalía indagó en el concepto que tendrá LUX TOUR. "¡Que me gusta a mí meterme en líos! ¡Me encantan los laberintos!", ha contado sobre su puesta en escena.

"Sin duda, es todo un reto traducir una propuesta musical tan maximalista a valores escénicos, pero me lo estoy pasando bien experimentando con eso. Me encanta lo operístico, el drama, una peluca aquí y allá y un poco de fantasía", dijo a modo de pistas.

Sin embargo, Rosalía prefirió ser cauta antes de hablar sobre el LUX TOUR: "No quiero hacer demasiadas promesas por ahora porque sigo en ensayos, en ese proceso de prueba y error. Ya veremos en qué acaba todo".

Asimismo, la cantante ha compartido imágenes del vestuario que vestirá en directo, entre lo que se encuentran alas de ángel que remiten a la espiritualidad imperante de su último disco.

Pistas del 'LUX TOUR' | Instagram @rosalia.vt

El ballet, otro de los protagonistas

Las instantáneas del carrusel que compartió Rosalía en Instagram también demuestran que el ballet tendrá un papel protagonista durante el show de la gira. Otra foto muestra dos zapatillas de esta disciplina de color rosa pastel, un tono muy similar al del vestuario que llevaron los bailarines de su actuación en los BRIT Awards 2026.

Zapatillas de ballet | Instagram @rosalia.vt

Esto alimentaría los rumores de que Rosalía se atrevería con el ballet en directo. Fue al estrenar LUX cuando la artista compartió un vídeo en el que gestualizaba unos pasos de ballet, un post tan viral en el que incluso Lady Gaga contestó. Desde entonces los fans no quitan ojo a esta posibilidad sobre el escenario, que cada vez cobra más fuerza.

¿Un lienzo en blanco en cada concierto?

Por si fuera poco, en el carrusel del LUX TOUR que subió Rosalía a su cuenta de Instagram aparece Rosalía en un vídeo ante un enrome lienzo en blanco que parece que esconde algo detrás.

Los fans han lanzado diversas teorías sobre ello, como que la artista pintará de alguna manera el lienzo y habrá uno distinto para cada concierto. Otros, sin embargo, piensan que es donde proyectará las letras de las canciones.

El directo de la ópera como inspiración

En este famoso carrusel de la gira Rosalía también ha dejado caer sus fuentes de inspiración para el directo de los conciertos que están por llegar: Se ven los nombres de la cantante de ópera Maria Callas y de Ruth Saint Denis (1879-1968), una bailarina pionera en la danza moderna estadounidense.

Vídeos de Maria Callas | Instagram @osalia.vt

Esto nos deja entrever que Rosalía se ha inspirado en esta profesional, que mostró un interés absoluto por el misticismo exótico y la espiritualidad.

Las canciones que los fans quieren en concierto

Ante los preparativos, Rosalía se propuso elaborar su setlist de canciones ideal para estos conciertos. La cuenta @LUXT0UR en X elaboró tres encuestas para que sus seguidores eligieran las composiciones que les apetece escuchar en directo.

Tras recibir más de 270 respuestas, la lista suma 34 canciones e incluye todas las canciones del disco LUX, incluida un bonus track disponible solo en los formatos físicos del álbum: Novia Robot. Por supuesto, no faltan éxitos de MOTOMAMI (SAOKO, G3 N15 o LA COMBI VERSACE) ni de El mal querer (MALAMENTE, PIENSO EN TU MIRÁ o BAGDAD).

Llama la atención la ausencia de cuatro de los temas más escuchados de Rosalía, tales como BESO (una de sus colaboraciones con Rauw Alejandro), LA NOCHE DE ANOCHE (con Bad Bunny), New Woman (con LISA) o Yo x ti, tú x mí (con Ozuna). Es posible que todos ellas se queden fuera del setlist oficial en favor de un espectáculo más conceptual y operístico.

Y así quedaría la lista:

Berghain (ft. Björk e Yves Tumor)

(ft. Björk e Yves Tumor) Reliquia

La Yugular

Sauvignon Blanc

Magnolias

Sexo, Violencia y Llantas

La Perla (ft. Yahritza Y Su Esencia)

(ft. Yahritza Y Su Esencia) De Madrugá

Mio Cristo Piange Diamanti

Divinize

Porcelana

La Rumba del Perdón (ft. Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz)

(ft. Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz) COMO UN G

MALAMENTE (Cap.1: Augurio)

Memória (ft. Carminho)

PIENSO EN TU MIRÁ (Cap.3: Celos)

Dios Es Un Stalker

Novia Robot

BAGDAD (Cap.7: Liturgia)

SAOKO

G3 N15

LA COMBI VERSACE (ft. Tokischa)

(ft. Tokischa) DI MI NOMBRE (Cap. 8: Éxtasis)

Mundo Nuevo

DIABLO

Dolerme

CANDY

SAKURA

DESPECHÁ

A PALÉ

BIZCOCHITO

LA FAMA

CUUUUuuuuuute

Con Altura

Sea lo que sea, gran parte de la propuesta escénica de Rosalía para su LUX TOUR se revelará con su comienzo de gira este lunes 16 de marzo en Lyon, aunque cada concierto podría ser diferente. ¡Qué ganas de descubrirlo!