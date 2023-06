Mad Cool ficha a la artista británica M.I.A. para suplir la baja de Janelle Monae

La cantante M.I.A actúa durante en el All My Friends Music Festival en 2018, en Los Ángeles.

El festival Mad Cool 2023, que tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de junio, ya ha dado a conocer el nombre de la artista que sustituirá a Janelle Monae el sábado 8 de julio, que es el último día de esta jornada de conciertos. Es la artista británica M.I.A. quien se une al cartel de la cita madrileña ante la baja de la estrella autora, junto con el grupo Fun., de un tema más que internacional: We are young.

La organización ha comunicado que la ausencia de Monae, se debe a "circunstancias ajenas" a la cita madrileña.

Para M.I.A., la cantante británica que compuso el fenómeno Bad Girls deleitando al mundo en 2012, no es la primera vez en el Mad Cool.

Videoclip oficial de 'Bad Girls', de M.I.A.

La autora de emblemáticos discos como Kala (2007) y éxitos como Paper Planes ya asistió con su show en la edición del festival de 2017. Para esta nueva visita, la segunda, presentará como novedad los temas de su más reciente álbum, MATA (2022).

M.I.A. - 'MATA' (FULL ALBUM 2022)

El rap feminista y combativo de M.I.A., que esta vez aterrizará en uno de los escenarios principales, se une a una oferta de clausura de conciertos que también contará con Red Hot Chili Peppers, Ava Max, Liam Gallagher, The Prodigy o Years & Years.

Además de ella, también se han confirmado otras incorporaciones al cartel del festival, que con este año ya va por su sexta edición, como dEUS, Maxïmo Park, Velmondo, Teo Planell y Black Maracas.

Janelle Monae también se ha visto obligada a cancelar el resto de fechas de su gira europea. La organización del festival ha señalado que están trabajando "para que vuelva lo antes posible".

101 conciertos serán acogidos por los ocho escenarios de esta jornada musical, que ha vendido todos sus abonos y estrena un nuevo recinto de 185.000 metros cuadrados en la zona de Villaverde. Contará con otros iconos de la música como Lizzo, Lil Nas X, Robbie Williams, The Black Keys, Queens Of The Stone Age y Mumford And Sons.