Mafalda Cardenal anuncia la gira de 'belonia' en 2027: ciudades, fechas y venta de entradas

El 16 de octubre de 2026 Mafalda Cardenal publicó Belonia, su segundo álbum de estudio, con el que abre una nueva etapa tanto personal como musical.

Después del éxito de Mis notas de voz, la artista alicantina presenta un trabajo de doce canciones en el que mantiene su particular manera de convertir las experiencias sentimentales en música, pero cambia el punto de partida: el desamor deja de ser el gran protagonista para dar paso al enamoramiento, la ilusión y la felicidad.

Belonia también supone una evolución. Mafalda Cardenal apuesta por un pop más bailable, con referencias a los sonidos de los años setenta, melodías pegadizas y una producción pensada para trasladar las canciones al directo con banda. Y así acaba de anunciar que lo hará en 2027.

Poco después de anunciar un concierto de presentación del disco el 26 de noviembre en el Gran Teatro Pavón, la artista ha desvelado las fechas Belonia en directo, la gira con la que se recorrerá salas por toda España a lo largo de 2027. Pero añade que quedan "más por anunciar".

Las fechas de 'Belonia en directo'

De momento, Mafalda Cardenal ha anunciado conciertos desde febrero hasta octubre de 2027 en 13 ciudades españolas:

06 feb. 27 – A Coruña – Inn Club

11 feb. 27 – Murcia – Rem

12 feb. 27 – Valencia – Palau Alameda

18 feb. 27 – Pamplona – Zentral

19 feb. 27 – Valladolid – Lava

20 feb. 27 – Salamanca – Caem

27 feb. 27 – Alicante – Baltimore Live (Marmarela)

06 mar. 27 – Zaragoza – Oasis

03 abr. 27 – Bilbao – Sala BBK

07 may. 27 – Granada – Aliatar

08 may. 27 – Sevilla – Custom

15 oct. 27 – Santander – Escenario Santander

22 oct. 27 – Barcelona – Apolo 1

Cómo comprar las entradas

Las entradas para ver a Mafalda Cardenal en alguno de sus conciertos en 2027 se podrán comprar a través de enterticket el jueves 5 de noviembre a partir de las 18:00 horas.