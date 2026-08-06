La potencia de Crystal Fighters y la dulzura de Mafalda Cardenal protagonizan la primera jornada del Sonorama Ribera 2026

El verano volvió a encontrar este miércoles su banda sonora. Sonorama Ribera abrió las puertas de su XXIX edición con una primera jornada que reunió a 40.000 asistentes en el recinto de El Picón, confirmando, un año más, que el festival es mucho más que una cita musical: es el gran reencuentro que miles de personas esperan durante todo el año para volver a vivir la experiencia Sonorama Ribera.

Desde la apertura de puertas del festival, que tiene a Europa FM como radio oficial, el ambiente fue el de las grandes ocasiones. Abrazos entre amigos y amigas, brindis, risas y la emoción de volver a compartir la música en directo marcaron el inicio de cinco días en los que Aranda de Duero vuelve a convertirse en el epicentro de la música, la cultura y la gastronomía.

Uno de los momentos más esperados de la jornada volvió a tener como protagonista al público. El tradicional concurso de disfraces llenó el recinto de ingenio, humor y originalidad. Una vez más, el público demostró que en Sonorama Ribera también forma parte del espectáculo.

Primera jornada con la energía de Crystal Fighters

Con el recinto completamente entregado, los escenarios comenzaron a escribir los primeros momentos memorables de esta XXIX edición. El Escenario Ribera del Duero fue testigo de una noche que transitó por la intensidad de Carlangas, la personalidad inconfundible de Bebe, la emoción compartida de Iván Ferreiro y la explosión de energía de Crystal Fighters, encargados de poner el broche a una primera jornada que terminó con miles de personas bailando y celebrando el regreso de Sonorama Ribera.

Carlangas en el Sonorama Ribera 2026 | EMERGE MANAGEMENT

El Escenario Aranda de Duero mantuvo el pulso de la noche con la contundencia de León Benavente, el esperado regreso de La Pegatina, que volvió a convertir su concierto en una auténtica fiesta colectiva, y la nostalgia de La Cabra Mecánica, cuyas canciones reunieron a varias generaciones bajo un mismo escenario.

La Pegatina en Sonorama Ribera 2026 | EMERGE MANAGEMENT

La programación del miércoles volvió a poner de manifiesto la diversidad que define a Sonorama Ribera. Los escenarios Indexa, Porklovers y Tierra de Sabor completaron una intensa jornada con artistas como Nat Simons, Whisky Caravan, Mafalda Cardenal, Tu Otra Bonita, Pablopablo, The Molotovs, Sofía Gabanna y muchas otras propuestas que hicieron vibrar el recinto desde las primeras horas de la tarde hasta bien entrada la madrugada.

Mafalda Cardenal en el Sonorama Ribera 2026 | EMERGE MANAGEMENT

Lo que se espera de la segunda jornada

Tras un primer gran aperitivo, Sonorama Ribera toma este jueves las calles de Aranda de Duero para desplegar una de sus señas de identidad más reconocibles: convertir la ciudad en un gran escenario al aire libre. Arranca así la programación en los espacios urbanos del festival, con la emblemática Plaza del Trigo Vibra Mahou como uno de sus grandes corazones, donde el público podrá disfrutar de los directos de Sobrezero, Las Petunias y Calequi y Las Panteras, además del tradicional concierto sorpresa de las 15:00 horas, una de las citas más esperadas por el público y que, como ya es tradición, se desvelará a través de las redes sociales del festival.

La música también inundará la Plaza de la Sal Vibra Mahou, con una intensa programación de sesiones DJ que volverán a poner banda sonora al tardeo sonorámico, mientras que el Escenario Charco acercará a Aranda de Duero algunos de los sonidos más vibrantes llegados de ambos lados del Atlántico con artistas como Barbi Recanati, La Delio Valdez, Los Vinagres o Tiburona.

Escenario Ribera del Duero en el Sonorama Ribera | EMERGE MANAGEMENT

Ya por la noche, el recinto oficial de El Picón volverá a convertirse en el epicentro del festival con una de las jornadas más esperadas de esta XXIX edición. Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Rusowsky, We Are Scientists y RVFV encabezarán una programación que volverá a poner de manifiesto la diversidad musical que define a Sonorama Ribera.