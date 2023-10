Las fotos de Madonna desnuda y la lección de feminismo que dio cuando saltó el escándalo

Madonna: A Rebel Life ha llegado a las librerías para repasar los grandes capítulos de la vida de la reina del pop. La escritora Mary Gabriel explora en este libro su biografía a través de entrevistas concedidas por la propia Madonna y también por quienes la han rodeado a lo largo de su carrera. Su objetivo es dibujar un retrato completo de su arte y también de su impacto, tanto en la industria como en la sociedad.

Con sus movimientos, la diva ha dado herramientas de empoderamiento a las mujeres para alzar su voz y responder a quienes en un momento han querido avergonzarlas por el simple hecho de ser mujer.

Dio un paso de gigante en julio de 1985 durante su actuación en el Live Aid, el evento organizado de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres (Reino Unido) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos) para recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia.

La cantante se subió al escenario días después de que se empezase a hablar de que las revistas Penthouse y Playboy tenían unas fotos suyas desnuda y que tenían intención de publicarlas —lo hicieron en septiembre de ese año—. Lejos de achicarse, respondió a la polémica en New York Post y a los fans sobre el escenario.

La historia de las fotos de Madonna desnuda

La historia es que las fotos de Madonna publicadas por ambas publicaciones habían sido tomadas mucho tiempo atrás y nunca se planteó que fuesen a ser publicadas en una revista.

Era el año 1979, la cantante todavía no había lanzado sus primeros discos —Madonna (1983) y Like a Virgin (1984)— y en ese momento trabajaba como bailarina en Nueva York. La joven Madonna de 21 años accedió a posar para el fotógrafo Martin H.M. Schreiber porque necesitaba dinero aunque recibió solo 30 dólares por este trabajo.

En 1985 el autor de las imágenes vio a la cantante en la portada de la revista Time y la reconoció como la modelo que había posado para él seis años atrás. Vio ahí su oportunidad de sacarle rédito a las imágenes hechas durante los días difíciles de la cantante en Nueva York y se las ofreció a la publicación.

Cuando empezaron los rumores sobre que iban a salir a la luz, fue cuando la cantante decidió dar la cara por primera vez con unas tajantes declaraciones que fueron portada de New York Post."No me arrepiento", dijo a la prensa.

La broma de Madonna que calló de golpe las críticas

Fue el primer paso de Madonna, que dio paso más en su actuación en su actuación en el Live Aid donde cantó su éxito Holiday vestida con pantalones de flores, camisa corta y una chaqueta blanca. En la mitad de la actuación, hizo una broma sobre su look. No tenía intención de quitarse la chaqueta.

"Dentro de 10 años quizá me lo reprochéis", dijo dejando claro que nadie le iba a decir qué hacer y cómo vestirse. Una lección magistral que hoy seguimos aplaudiendo.

"Ella estaba en el escenario más grande que el mundo había visto jamás", reflexiona sobre ese momento la autora del libro. “Ella hizo una broma al respecto, y eso les dio a las mujeres la licencia a partir de ese momento para decirle a las personas que querían avergonzarlas: 'Eso no va a suceder. Soy quien soy. Hago lo que hago. No puedes hacerme daño".

Las fotos se publicaron en septiembre de 1985 y las dos revistas tuvieron que imprimir más ejemplares para responder a la demanda.