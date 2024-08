Mariah Carey anuncia una gira navideña para noviembre y diciembre

Mariah Carey acaba de anunciar este viernes una gira navideña de conciertos, denominada Mariah Carey's Christmas Time.

La cantante, internacionalmente conocida por su clásico villancico All I Want for Christmas Is You, saldrá de tour con 20 conciertos por diversas ciudades de Estados Unidos.

Así lo ha anunciado por sorpresa Mariah Carey en pleno verano. "Aún no es el momento, pero ¡tengo noticias interesantes!", ha dicho la artista.

"Mariah Carey's Christmas Time, mi gira navideña más importante hasta la fecha, llegará a 20 ciudades a partir del 6 de noviembre de 2024. ¡Las entradas salen a la venta el próximo viernes 9 de agosto!", ha informado en sus redes sociales.

Todos los conciertos de la gira