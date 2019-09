Major Lazer, J Balvin y El Alfa revientan el termómetro en 'Qué calor', su nuevo tema

J Balvin y Major Lazer rescatan una de las bases más conocidas para su tema 'Qué Calor', con letra reivindicativa y un ritmo selvático que según avanza va subiendo la temperatura.

El reggaetonero J Balvin pone la voz en un tema mezclado por Major Lazer, el proyecto de Diplo junto a Walshy Fire y Ape Drums. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español / Pero se aprendió la canción a la perfección / Por mi patria, por mi nación / Ninguna discriminación / Aquí no hay raza ni religión / Báilalo por obligación.

El Alfa se une a estos dos grandes para poner su granito de arena con un rap de esencia latina en un tema que tiene pinta de que va a convertirse en un auténtico éxito. ¿Ready para pasar calor?

