La reacción de Diplo mientras se rompían los cristales de su jet privado en pleno vuelo

¿Pánico, ¿estrés?, ¿cómo crees que reaccionarías si crees que el avión en el que viajas puede estrellarse?. El artista Diplo ha vivido una situación parecida y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores.

El Dj volaba en su jet privado cuando un incidente desató el pánico y las dudas sobre si el artista y su equipo saldrían vivos de la aeronave. ¡Menudo susto!.

La presión y la altura provocaron que los cristales del avión se quebrasen, lo que podría provocar una rotura mayor y un desastre total. "Queridas ciudades de Columbus y Minneapolis, el parabrisas del jet se está rompiendo. Los pilotos llevan máscaras de oxígeno así que no estoy en posición de poder llegar a mis shows", decía en la publicación de Instagram junto a una imagen que despertó la preocupación de los fans.

Si deslizas la imagen, se puede ver a Diplo con la clásica postura de yoga que invita a relajar el cuerpo y la mente. "Han dejado el wifi puesto así que me voy a sentar en la parte trasera y voy a fumar. Me acabo de comprar este chaleco en Dallas en una tienda de saldos… Nunca os dije esto pero podría ser gay", continuaba, tirando de sentido del humor. Sin embargo, todo quedó en un susto y la nave y la tripulación consiguieron aterrizar sanos y salvos. Él mismo actualiazó a sus seguidores con las últimas novedades: "aterrizamos y nadie murió. Todavía podría ser gay pero definitivamente no voy a morir!".