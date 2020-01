Making Of: Isla Iglú nos sumergen en el proceso creativo de 'Me Divierto'

Los mallorquines nos sorprendían hace unos días con el lanzamiento de su nuevo single, 'Me Divierto ' , junto a un lyric vídeo lleno de calor, que estrenamos en exclusiva en Europa FM . Ahora, Isla Iglú nos muestran el proceso creativo detrás de este pegadizo tema : "'Me Divierto' ha sido un reto".

Making Of de 'Me Divierte' de Isla Iglú / YouTube/Isla Iglú

En el making of de 'Me Divierto', los chicos de Isla Iglú nos hablan de la creación de "las texturas y sonidos que acompañan la historia -que narra la canción- en cada momento". Además, hablan de 'Me Divierto' como un "relato cómico-sensual", que trata del amor y del sexo, "pero sin perder la sutileza ni la elegancia".

Descubre con Isla Iglú cómo ha sido el viaje para dar "un paso más" en su creación musical:

En el vídeo vemos al grupo ensayando y trabajando en su estudio, mientras nos explican el trabajo creativo que ha rodeado la conceptualización y producción de este tema tan pegadizo.

'ME DIVIERTO', NUEVO SINGLE DE ISLA IGLÚ

Después de temas como 'Otra Vez' o 'Insomnio', Isla Iglú se mantiene fiel a su estilo en 'Me Divierto'. Un estilo que aúna ritmos bailables del indie, el rock, la electrónica y el brit-pop, dando como resultado una peculiar mezcla que ya nos conquistó con su álbum Perfecta Pieza.

DE CHARLY TAYLOR A ISLA IGLÚ

Los mallorquinos Isla Iglú se dieron a conocer con su proyecto Charly Taylor, en el que interpretaban tema en Inglés, ganándose al público desde 2013 a golpe de local de ensayo, guitarrazos y baquetazos llenos de energía.

Pero Charly Taylor cambió de nombre, para rebautizarse como Isla Iglú y empezar a trabajar temas en castellano. En 2017, editaron su primer disco: Perfecta Pieza, compuesto por diez temas producidos por Antoni Noguera (L.A., Oso Leone), y grabados en los estudios The Stratoscope, editados bajo el sello independiente Musicbus Records.

En Perfecta Pieza encontramos influencias de algunos de los grupos de indie nacional más importantes, como Second, Lori Meyers o L.A., pero también toques anglosajones que recuerdan a Two Door Cinema Club. Con solo un disco, han logrado hacerse un sitio en el panorama musical, dando a su música a conocer en festivales y conciertos por todo el país.

ISLA IGLÚ, EN LAS FIESTAS DE SANT SEBASTIÀ

Como cada año, Europa FM te trae la mejor música a las fiestas de Sant Sebastià, y el próximo sábado 25 de enero podrás disfrutar del enérgico directo de Isla Iglú, en un concierto único donde también estarán los chicos de Bombai, y nuestros DJs Wally Lopez, Uri Sabat, Stevan Chaves y Biel Castell. ¡No puedes faltar!