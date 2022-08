Maluma, C. Tangana, Lola Índigo… ¿Cómo se llaman de verdad tus artistas favoritos? // GTRES

Luis Londoño, Paula Ribó y Antón Álvarez son tres importantes figuras de la música actual. ¿No has oído esos nombres en tu vida? Pues seguro que los conoces porque detrás de estos nombres, los oficiales, se esconden sus nombres artísticos con los que suenan en emisoras, bares, conciertos y plataformas de música.

Sencillo, pero con fuerza, que te represente y comunique algo. Fácil de recordar, escribir y pronunciar. Estas son las reglas fundamentales a la hora de elegir el nombre con el que darse a conocer en el mundo musical, y en general en el mundo artístico.

Ahora, si tienes un nombre original, con personalidad e inspirador, como Shakira, David Bisbal o Rosalía, ya hay un gran trabajo hecho. Pero como en muchos casos no es así, aquí descubrimos el nombre real de tus artistas favoritos y el motivo por el que lo eligieron.

Maluma se llama... Luis Londoño Arias

Su nombre artístico coincide con las iniciales de tres de las personas más importantes de su vida: su madre, Marlli; su padre, Luis; y su hermana, Manuela.

Maluma, en su visita al El Hormiguero el lunes 4 de abril de 2022 // Antena 3

C. Tangana se llama... Antón Álvarez Alfaro

Antes de cantar en solitario era miembro de la banda Agorazein y a él se le conocía con el seudónimo Crema. Ese es el origen de la C que encabeza su nombre. Tangana lo eligió por “pura estética”, ha reconocido el músico en algunas ocasiones.

Pirbull se llama... Armando Christian Pérez

El rapero estadounidense decidió llamarse así porque se identifica con esta raza de perro de pelea que destaca por su fortísima mordida. “Muerden para encerrar. El perro es demasiado estúpido para perder. Son básicamente todo lo que soy. Ha sido una pelea constante”, aclaraba el cantante en una entrevista.

Rigoberta Bandini se llama... Paula Ribó

La cantautora catalana tiene uno de los nombres más sonoros del pop actual. El nombre, Rigoberta, lo decidió sencillamente porque le gustaba; el apellido, Bandini, por el personaje de ficción Arturo Bandini, el protagonista de la novela Pregúntale al polvo, del escritor John Fante.

Rigoberta Bandini, representante de España en la 'otra' Eurovisión // Getty Images

Bruno Mars se llama... Peter Gene Hernández

El luchador Bruno Sammartino inspiró el nombre del intérprete de Treasure porque su padre decía que se parecía físicamente a él. Lo de Mars viene porque sus amigos le acusaban de ‘estar siempre en Marte’.

Bad Bunny se llama... Benito Antonio Martínez Ocasio

Una foto y un disfraz bautizaron al famoso reguetonero, llamado Benito Antonio cuando se baja del escenario.

Según él mismo ha contado, un día encontró una foto de cuando era niño disfrazado de conejo. En ella aparecía enfadado y eso le inspiró el nombre Conejo Malo o Conejo Malvado. Finalmente se decidiría por Bad Bunny.

Bad Bunny en un concierto // Getty Images

Lady Gaga se llama... Stefani Joanne Angelina Germanotta

La diva del pop trabajaba como cantante en un local de Nueva York cuando adoptó su nombre artístico. En ese lugar, noche tras noche, interpretaba la canción Radio Gaga de Queen y los empleados comenzaron a llamarla Gaga; tiempo después le agregaron el Lady.

Zzoilo se llama... Zoilo Tuñón Rosa

En realidad, el cantante valenciano sólo ha tenido que añadir otra ‘z’a su nombre de pila para formarlo. Y la razón fue tan sencilla como que Zoilo, a secas, estaba ocupado en las diferentes plataformas musicales, como Spotify.

Chica Sobresalto se llama... Maialen Gurbindo

Sobresalto era la primera en la lista de palabras favoritas de la cantante navarra cuando le aconsejaron que necesitaba otro nombre, que sonará más.

“Así que decidí que sí, que yo era una superheroína —así era como yo me sentía sacando adelante aquel disco que tanto me había costado— y mi misión iba a ser mostrarle a la gente que la vida no es un suspiro, sino un sobresalto”, ha revelado la artista sobre su nombre.

Chica Sobresalto // Chica Sobresalto

Cali y el Dandee se llaman... Alejandro y Mauricio Rengifo

Tras comprobar que su música gustaba, estos hermanos colombianos decidieron buscar un nombre para su dúo y lanzarse a la aventura de convertirse en músicos famosos. La razón de su nombre hay que buscarla en la ciudad en la que nacieron, Cali, a la que siempre tienen presente, y en la sonoridad de la palabra Dandee.

Lola Índigo se llama... Miriam Doblas

La exconcursante de OT se dio a conocer en el talent show como Mimi Doblas, pero al salir de la famosa academia decidió dar el salto a la industria musical con otro nombre. Y eligió Lola porque “simboliza a una mujer con mucho poder”, una mujer con mucha raza, fuerza y valentía.

El apellido, Índigo, es una palabra que evoca espiritualidad, empatía y ganas de cambiar las cosas.