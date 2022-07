David Bisbal, 20 años de éxitos que celebrará en un concierto único en Almería

David Bisbal tiene grandes planes para celebrar sus 20 años sobre los escenarios. El cantante ha anunciado un concierto único para el día 19 de noviembre de 2022 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería, su ciudad."Será una fiesta para mí, para la gente y me emociona que sea en mi tierra", dijo, entusiasmado.

Aunque tenderemos que esperar un poco para que las entradas salgan a la venta, el próximo 5 de septiembre, el artista ha afirmado que interpretará "todas las canciones que han sido singles a lo largo de estos 20 años" y, también, que "habrá muchas sorpresas".

Asimismo, David Bisbal ha expresado su deseo de tener una larga carrera musical: "Mi reto es mantener este sueño otros 20 años más" además de su deseo de hacer más música de diferentes géneros asegurando que le gusta "salir" de su zona de confort.

A lo largo de su trayectoria, el almeriense ha acumulado más de 80 galardones tanto nacionales como internacionales. Hacemos un repaso de su exitosa carrera.

Su vida antes de la fama

David Bisbal no era un buen estudiante, por ello, comenzó a trabajar muy joven en el vivero municipal de Andalucía.

Allí cantaba mientras trabajaba, lo que animó a la dueña del vivero a presentarse al casting de la orquesta Expresiones. En esta formación comenzó su carrera musical donde compaginaba las actuaciones de la agrupación con su trabajo en el vivero.

De Operación Triunfo a Corazón Latino

Tras pasar varios castings y preselecciones, un jovencísimo y desconocido David Bisbal fue seleccionado para concursar en Operación Triunfo 2001.

Este fue uno de los programas televisivos más rentables de la historia de España, además de que impulsó las carreras musicales de todos sus concursantes, en especial de los tres finalistas Rosa López, David Bisbal y David Bustamante. También Chenoa terminó bien posicionada. Su patada giratoria y esa melena riza que lucía sigue siendo historia de España.

Rosa López, como ganadora de OT, representó a España en Eurovisión con la canción Europe’s living a celebration, donde Bisbal y otros concursantes de esta primera edición del programa hicieron los coros. Fue en el año 2002. La canción quedó séptima.

En 2002, el artista lanza su primer álbum en solitario, Corazón Latino, cuyo single Ave María sigue siendo una de las canciones más veneradas del artista.

El disco alcanzó número 1 en listas de ventas en España durante su primera semana de lanzamiento. Gracias a este trabajo obtuvo sus primeros premios, como un Grammy Latino al mejor artista revelación y un premio Ondas. También obtuvo su primer disco de Diamante y pudo tener su primera gira por países latinoamericanos donde expresó que era un honor "poder llevar nuestra bandera a cada lugar".

Éxito tras éxito

La carrera de Bisbal no ha parado de tener éxitos siendo uno de los extriunfitos con mayor repercusión en el mercado musical con 7 álbumes de estudio, más de 30 sencillos y millones de discos vendidos alrededor del mundo.

El artista tiene en su trayectoria colaboraciones de la talla de Rihanna con Hate that I love you o Miley Cyrus con When I look you. Pero sin duda, uno de los mayores hitos en su carrera es el concierto en el Royal Albert Hall de Londres cuyo éxito se vio reflejado en el álbum en directo Live at the Royal Albert Hall.

El artista ha asegurado en diferentes ocasiones sobre su carrera: “Donde yo más disfruto es en los conciertos en directo”. También expresa que él ha madurado y por ello su música también lo ha hecho y que le queda la ilusión de seguir aprendiendo y explorando diferentes estilos de música.

Las madres de sus hijos

Durante el concurso de Operación Triunfo, David Bisbal conoció a Chenoa, con la que tuvo una relación hasta 2005. Justo un año después, el cantante comenzaría una relación con la diseñadora Elena Tablada, con la que tendría en 2010 a su primera hija, Ella. Poco después y tras 5 años de relación, la pareja rompería.

En 2016 comenzaría a salir con la actriz venezolana Rosanna Zanetti y dos años después se casarían. La pareja tiene ya dos hijos, Matteo y Bianca a los que el artista afirma "adorar". "Estoy feliz en mi vida en gran parte por ella", dice Bisbal de su mujer.

Coach de La voz

David Bisbal es coach en La Voz tanto de la edición española como de la edición mexicana. Además, en nuestro país también ha participado en la versión kids. El artista ha destacado en diferentes ocasiones su cariño por este programa: “La Voz para mí es una ventana al futuro, es decir, aquí se ven las voces del futuro”.

El cantante ha asegurado que en el programa siempre está aprendiendo tanto de sus compañeros como de los concursantes. De los más jóvenes dice que se puede aprender incluso más que de los artistas más veteranos.

Su faceta filantrópica

David Bisbal colabora con diferentes causas sociales, sobre todo, con aquellas relacionadas con niños soldado, así colabora activamente con la asociación Red Hand, además ha elaborado varias canciones como Torre de Babel cuyos beneficios han ido destinados a esta causa.

También colabora con la fundación ALAS y desde 2017, Bisbal es embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por parte del Comité Español.