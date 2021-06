Miriam Doblas, Mimi, más conocida como Lola Indigo, ha demostrado desde que salió de Operación Triunfo que ser la primera expulsada en un concurso no determina tu carrera musical. Simplemente significa eso, salir antes que tus compañeros. Lo de después, el éxito, viene con esfuerzo, dedicación y muchas ganas. Eso es lo que nos ha enseñado la artista granadina, cuya carrera está hecha a base de trabajo y constancia.

La cantante y bailarina que se estrenó en el panorama musical con el single Ya no quiero ná lleva tres años sumando éxitos. Todos los temas que publica acaban metiéndose en la cabeza de todos los que los escuchan. Además, la cantante y bailarina ha triunfado en televisión. Fue concursante en Tu cara me suena, profesora en ¡Fama, a bailar! y jurado en The Dancer.

A estas alturas es casi imposible no conocerla, pero lo que no se conoce tanto es el porqué de su nombre. Si bien todo el mundo relaciona a Mimi Doblas con Lola Indigo, ¿cuánta gente sabría decir por qué se llama así? No hace falta responder, te lo contamos.

Por qué Mimi se llama Lola Indigo // Gtres

Por qué Mimi Doblas se llama Lola Indigo

Tras salir de Operación Triunfo en 2017, Mimi quiso lanzarse al mercado musical con el nombre artístico que siempre había soñado tener: Lola Indigo.

Eligió ese nombre porque Lola es un nombre con mucha raza, fuerza, valentía. Simboliza a una mujer con mucho poder, contó en una entrevista publicada en 2018 en El Confidencial. "E Indigo significa espiritualidad, empatía, ganas de cambiar las cosas...", añadió en la misma publicación.

Ella remarcó que, aunque muchas personas crean que Lola Indigo es el nombre de un grupo, un conjunto a lo "girl band", en realidad es otra cosa. "Lola Indigo es un sello que arropa un concepto de danza que sirve también para separar lo que es el personaje televisivo, o la persona, es decir, Mimi, y mi música", explicó

En otras palabras, Lola Indigo es su alter ego "para el decorado, la música y los escenarios". Cuando baja sigue siendo Mimi.