Maneskin revela lo que nunca harían sus miembros para "subir en las listas de éxitos"

Libres, independientes, ajenos a las modas y tendencias. Han ganado el último certamen de Eurovisiónl, el festival europeo musical más importante, pero se consideran fuera del circuito. Quieren ser auténticos y lo cierto es que esa es la característica que les hizo conquistar al público europeo con su single Zitti e Buoni. Hacía mucho que no se veía una apuesta tan genuina y potente, hacía mucho que una banda de rock no copaba los primeros puestos de las listas de éxitos. Y los italianos lo han conseguido sin ni siquiera proponérselo.

Les dijeron que el rock en Italia estaba muerto

Aunque Victoria de Angelis (bajista) y Thomas Raggi (guitarrista) se conocían desde el instituto, no fue hasta el año 2015 cuando decidieron formar un grupo de música. Damiano David, el vocalista, tardó poco en unirse y ese fue el germen de lo que hoy conocemos como Maneskin, la banda que conquista Europa con su glam-rock.

En una entrevista para AltPress, los miembros de la banda explicaron que sus inicios fueron difíciles porque pocos veían un prometedor futuro en su música, que era muy diferente al mainstream que copa las listas de éxitos. No se lo pusieron fácil, pero fueron a por todas.

"Creo que lo principal que queremos expresar es realmente la libertad porque, especialmente aquí, no hay muchas bandas de rock. Desde que empezamos a tocar juntos, siempre nos han dicho: 'Esto no va a funcionar. La música rock no es nada en Italia. Nadie la escucha. Está muerta'", explicó la bajista Victoria de Angelis.

Prometen no fingir ni "escribir canciones sexys que no nos gustan para subir en las listas"

"Pasamos un par de años peleando todos los días por estas cosas, pero seguimos haciéndolo porque estábamos seguros. Porque lo principal para nosotros es que nos sentimos representados y felices mientras tocamos. No tenemos que fingir, como escribir canciones sexys que no nos gustan solo para subir a las listas de éxitos", añadió la joven Victoria, a la que su origen danés dio nombre al grupo. Maneskin en danés significa "claro de luna".

La autenticidad de sus letras, su sonido y sus actuaciones es imprescindible para ellos. Jamás estrenarían un tema solo para tener éxito o conseguir vender entradas. Son conscientes de que hay artistas muy limitados por las cifras de ventas y no quieren que esto les afecte a ellos. "Queremos hacer algo que podamos disfrutar, y tengamos libertad y podamos expresarnos. Esto es lo más importante que quisiéramos que nuestra audiencia entendiera. Además, creo que hay tantos artistas increíbles que se sienten limitados por la industria de la música en general, y es una lástima. Creo que el significado de la música es simplemente ser libre y ser quien eres", dijo Angelis.

"Queremos que la gente sienta la autenticidad de nuestras canciones porque cuando escribimos, siempre tratamos de mezclar todo", matizó el vocalista Damiano David. "Después de todos estos años, creamos esta química, y ahora sentimos que todos estamos en el mismo camino, somos realmente auténticos, nos divertimos mucho escribiendo nuevos música, experimentar y compartir nuevas ideas. Por eso, queremos que la gente sienta eso, que es la parte divertida, la parte del estudio cuando compartimos ideas y jugamos con pedales, amplificadores y micrófonos", terminó.