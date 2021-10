Que Ben Affleck, Jason Momoa o Chris Evans lean cómics no nos sorprende demasiado, más aún cuando, todos ellos, han tenido que interpretar a Batman, Aquaman o al Capitán América en el cine. Pero lo que sí llama la atención es enterarse, de golpe y porrazo, que a uno de los músicos del momento también le gustan los mismos productos que consumimos nosotros. Y no solo Damiano David ha revelado cuáles son sus preferencias literarias o sus series favoritas, también lo han hecho Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio, los otros miembros de Måneskin.

¿Qué lee Damiano David?

Aunque esta revelación haya pillado por sorpresa a más de uno, lo cierto es que Damiano siempre ha compartido su pasión por algunas obras de la cultura japonesa y, entre sus preferencias, está el manga Attack on Titan (Shingeki No Kyojin). El cantante mostró su colección en redes sociales, en las que demuestra estar muy al día con uno de los mangas más rompedores de los últimos años.

¿Qué cuenta 'Shingeki No Kyojin'?

La historia que tanto gusta a Damiano David nos sitúa en un futuro próximo, sin determinar, en el que la población vive sometida a la amenaza de unos monstruosos gigantes. Debido a los ataques de estas criaturas, la humanidad se encuentra al borde de la extinción. Por ello, los supervivientes viven en ciudades amuralladas.

Eren es el protagonista de una historia cruda y muy violenta, donde la lucha contra los titanes se vuelve, absolutamente, descarnada. A nivel visual, el anime es aún más espectacular que el manga, que también lo es. Tanto el diseño de los gigantes, como las tácticas de combate son para ver y volver a ver. Attack on Titan es una obra de Hajime Isayama.

¿Qué serie le gusta a Damiano David?

Y si alguien tenía dudas sobre los gustos de Damiano David, y creía que su afición por Attack on Titan era algo puntual, sentimos decirle que se equivoca. Hace no mucho, al cantante le preguntaron por sus preferencias en materia de series y Damiano no dudó en responder que Death Note es su serie favorita.

¿De qué trata 'Death Note'?

Que Damiano David se haya declarado fan del anime de Death Note es ir a lo seguro, porque nadie pone en duda la calidad de la serie. Es igual si hablamos del manga o el anime, porque Death Note cumple en los dos formatos. Quizá el producto más flojo, que dividió a crítica y público, fue la adaptación live action que hizo Netflix en 2017.

La historia nos presenta a Light Yagami, un estudiante que encuentra un misterioso cuaderno de notas, que pertenece a un shinigami que responde al nombre de Ryuk. El joven descubre que cuando escribe el nombre de una persona, esta muere. Y ahí empieza la trama. Death Note es uno de esos productos que está en constante reedición, dada su popularidad. El primer número del manga se publicó en 2003, editado por la famosa Shueisha. Por otra parte, el anime tiene unos 37 capítulos. Ambos productos tuvieron un rotundo éxito. El manga es una creación de Tsugumi Ōba, ilustrada por Takeshi Obata.

¿Cuáles son las series favoritas de los miembros de Maneskin?

Pero Damiano David no es el único con gustos particulares y los otros miembros de Måneskin también tienen mucho que decir en cuestión de series de televisión. Seguro que os suenan todas.

'The Walking Dead'

Victoria de Angelis es la bajista del grupo y se ha declarado fan de The Walking Dead, la serie más famosa de zombis. La ficción televisiva adapta, a veces de manera bastante libre, el cómic escrito por Robert Kirkman. Se estrenó en 2010 y aún no ha terminado, aunque pronto lo hará.

'Peaky Blinders'

Ethan Torchio es el batería de Måneskin y Peaky Blinders es su serie de referencia. Otro clasicazo moderno de la televisión que cuenta la historia de una banda de maleantes de Birmingham en Reino Unido. Cillian Murphy está enorme, en el que ya es su papel más icónico, hasta la fecha.

'Narcos'

Thomas Raggi es el guitarrista de Måneskin y con él cerramos este top de series. Con Pedro Pascal, el gran Mandaloriano del universo Star Wars, como protagonista, Narcos nos cuenta la subida al poder de Pablo Escobar.