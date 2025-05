Manuel Carrasco invade el Metro de Madrid para el estreno de su nuevo álbum 'Pueblo Salvaje II'

Manuel Carrasco estrena su nuevo y anticipado décimo álbum de estudio, Pueblo Salvaje II, donde el artista pide recuperar el instinto para alejarse de las pantallas y de lo superficial; volver a la esencia para que los pequeños momentos y el amor lideren el camino.

Para transmitir su mensaje, el cantante organizó un acto de promoción pocas horas antes del lanzamiento del disco en el Metro de Madrid. Junto a sus fans, Carrasco invadió y ambientó un tren completo que recorrió sin paradas toda la línea 6, la circular. Y lo hizo mientras interpretaba canciones de su nuevo trabajo (Pueblo Salvaje, El grito del niño...) y sus éxitos más conocidos.

"Reconectar con el origen. Pueblo Salvaje es el lugar donde está tu raíz, tu parte original, la que no está manchada por el mundo de fuera", dijo la voz de Carrasco saliendo por los altavoces del tren antes de iniciar el viaje. "Vivimos conectados. Pueblo Salvaje nos espera. Cada cual tiene su pueblo, este es el mío".

Acto seguido, el artista salió de la cabina del conductor para presentarse a los viajeros: "Esto no se hace todos los días, esta forma de sacar un disco nuevo. Es muy especial que me hayáis venido a acompañar porque este disco, más que nunca y más que ninguno, si no es compartido no sabe igual. Es un sentimiento fuerte el que siento ahora, con este cariño que me dais. Espero que para vosotros también sea especial y que disfrutemos de las cosas importantes de la vida, que una de ellas es la música".

Manifiesto Pueblo Salvaje: 10 principios para reconectarnos con lo que somos

Para Carrasco, Pueblo Salvaje no solo es un disco, sino también un movimiento. Un movimiento con su propio manifiesto y sus principios fundamentales, donde la comunidad impera sobre el individualismo.

Lo salvaje no es violencia, es raíz

Ser salvaje es volver a lo que nace sin permiso, a lo que no se puede domar. Es recordar que antes de las normas vino el instinto, la comunidad, el cuidado mutuo.

La autenticidad no se negocia

No fuimos sembrados por otros. No somos el algoritmo de nadie. Nuestra esencia no se mide ni se vende en un escaparate.

Resistir también es un acto de ternura

No agacharse no significa odiar; significa amar tanto lo justo que uno se pone de pie. Incluso cuando duele. Incluso cuando cansa.

Lo pequeño es revolucionario

Compartir un potaje, mirar a los ojos, tocar tierra con las manos. En lo que se considera mínimo habita lo verdaderamente transformador.

Desconectarse para despertar

La verdad no vive en una pantalla. Vivimos flasheados por una vanguardia hueca. Escuchar el viento, el silencio, el cuerpo: ahí empieza la claridad.

La libertad es tiempo no robado

Nos están robando el tiempo a fuerza de prisa, de contenido sin contenido, de promesas sin alma. Recuperarlo es un deber vital.

No anestesiarse para sobrevivir

Menos diazepam, más brindis sinceros. No venimos a soportar la vida, venimos a sentirla hasta el fondo, incluso en su incomodidad.

Amar es el mayor acto de rebeldía

Amar en tiempos de cinismo. Amar aunque duela. Amar como quien se niega a deshumanizarse.

El dolor compartido es política

Si te duele la gente, ya eres parte del Pueblo Salvaje. El dolor de los de enfrente también es tuyo. Y eso te obliga a actuar.

Podemos cambiar el mundo empezando por dentro

La transformación no se decreta: se encarna. Lo que sanamos en nosotros reverbera en el conjunto. El Pueblo Salvaje es un nosotros.